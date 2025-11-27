Tưởng gắt

U22 Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết định trước SEA Games 33 với bản danh sách 28 cầu thủ ở đợt tập huấn cuối cùng. Theo điều lệ, HLV Kim Sang Sik bắt buộc phải rút xuống còn 23 người, đồng nghĩa có 5 cầu thủ phải chia tay đội ngay trước giờ G.

Điểm đáng chú ý là ngay cả nhóm cầu thủ được xem như nhận “vé vớt” – gồm Trần Thành Trung, Lê Phát hay Nguyễn Đức Việt cũng không hề lép vế so với các cầu thủ từng cùng HLV Kim Sang Sik tham dự các giải đấu gần nhất.

Với sự đông đảo nhân sự ở các tuyến, có cảm giác sự cạnh tranh cho những tấm vé cùng U22 Việt Nam đến Thái Lan là vô cùng “gắt”, và gần như ai cũng có cơ hội nếu thể hiện tốt trong những ngày tới.

Trần Thành Trung đang nỗ lực tìm kiếm suất dự SEA Games 33

Nhưng ông Kim Sang Sik đã có tính toán

Thực tế, sự “gắt” ấy chỉ nằm ở bề nổi. Bởi nhìn kỹ hơn, có thể thấy HLV Kim Sang Sik không quá lúng túng như nhiều người tưởng. Bởi thuyền trưởng người Hàn Quốc có những tính toán rõ ràng dựa trên tiêu chí ổn định, độ chín kinh nghiệm và sự phù hợp với triết lý bóng đá của mình.

Điều này không phải xuất hiện ở riêng đội U22 mà ngay cả tại tuyển Việt Nam cũng như thế. Có nghĩa, HLV Kim Sang Sik luôn lựa chọn tiêu chí an toàn lên hàng đầu.

Nhưng có vẻ như HLV Kim Sang Sik đã có bộ khung, và chỉ thay đổi khi có vấn đề chấn thương

Một ví dụ điển hình như ở Panda Cup 2025, cái tên được nhiều người kỳ vọng trung vệ trẻ có thể hình rất lý tưởng thuộc biên chế HAGL là Đinh Quang Kiệt được thử nghiệm, nhưng rốt cuộc phải ngồi ngoài xuyên suốt cả 3 trận đấu (cùng thủ môn Nguyễn Tân).

Hay như HLV Kim Sang Sik gần như bê nguyên đội hình từ giải U23 Đông Nam Á đến vòng loại U23 châu Á tới tận lúc này đủ cho thấy ông thầy người Hàn Quốc hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ đã cùng ông đi suốt 1 năm qua.

Từ sự an toàn của ông Kim Sang Sik, nên cơ hội cho các cầu thủ như Trần Thành Trung, Lê Phát, Đức Việt, thậm chí Nguyễn Thái Quốc Cường - người chơi rất ổn khi được tung vào sân ở Panda Cup, đang đứng trước cánh cửa hẹp để có tên tham dự SEA Games.

Danh sách cuối cùng có thể vẫn thay đổi vào phút chót, nhưng rõ ràng chiến lược gia người Hàn Quốc đã định hình gần đầy đủ bộ khung cho SEA Games 33 với các cầu thủ cũ, an toàn hơn chứ không hẳn đã quá vượt trội về chuyên môn.

Thế cho nên, bây giờ đợi xem tới giờ “G” ai sẽ là người có thể thuyết phục HLV Kim Sang Sik và buộc ông thầy người Hàn Quốc trao vé đến SEA Games 33.