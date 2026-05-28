Haaland bày tỏ niềm tin, Man City sẽ tiếp tục chiến thắng các danh hiệu, dù không còn Pep Guardiola ở Etihad. Tuy nhiên, bản thân chân sút Na Uy thừa biết, sự ra đi của ông thầy mà anh yêu quý, sẽ để lại khoảng trống lớn thế nào.

Chưa kể, bên cạnh đó là án phạt rập rình với nửa thành Man xanh, sau 115 cáo cuộc vi phạm công bằng tài chính từ Premier League.

Man City hè này không chỉ chứng kiến sự ra đi của thuyền trưởng Pep Guardiola, đội trưởng Bernardo Silva, John Stones mà sẽ có những cuộc chia tay tiếp nối khác.

Theo tờ The Times, cái tên đầu tiên rục rịch rời Etihad sau khi Pep ra đi là Nico Gonzalez, người mới từ Porto đến vào hồi tháng 2 năm ngoái với giá chuyển nhượng 50 triệu bảng.

Nico Gonzalez được Pep gọi là ‘tiểu Rodri’, nhưng anh đã không thu phục được lòng tin từ BHL, chỉ có 2 lần đá chính trong 17 trận cuối cùng của Man City mùa này.

Chưa kể, sắp tới đây Man City còn mang về Elliott Anderson (Nottingham Forest) thì thời gian thi đấu của Nico sẽ càng ít hơn. Do vậy, dù vẫn còn hợp đồng 3 năm, nhưng Nico Gonzalez đang xem xét rời Man City ngay hè này, trong bối cảnh được các CLB ở La Liga và Serie A quan tâm.

Ngoài ‘tiểu Rodri’ thì Man City khả năng cũng không giữ chân được trụ cột Rodri, người đang có những tin đồn gia nhập Real Madrid.