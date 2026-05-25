Cristina Serra cùng gia đình Guardiola chụp bức ảnh lưu niệm đặc biệt trên sân Etihad. Bên cạnh đó, Pep cũng dành những lời đầy xúc động, gọi bà là "người phụ nữ tuyệt vời" trong bài phát biểu chia tay.

Serra vốn là doanh nhân lĩnh vực thời trang, quen Pep năm 1994 và hai người kết hôn hồi 2014. Đầu năm ngoái, thông tin về cuộc chia tay bất ngờ của họ được tiết lộ trước truyền thông.

Pep Guardiola nói lời chia tay Man City - Ảnh: MCFC

Sau trận đấu cuối cùng dẫn dắt Man "xanh", nhà cầm quân 55 tuổi chia sẻ: "Ngày hôm qua, bố tôi bước sang tuổi 95.

Có thể ông chưa thực sự cảm nhận điều đó, nhưng tôi tin Cristina - một người phụ nữ tuyệt vời, cùng các con đều hiểu rằng, trong nhiều năm tới, tên tuổi gia đình tôi sẽ còn hiện diện nơi đây."

Để tri ân những đóng góp của Pep, Man City quyết định đổi tên khán đài phía Bắc thành “The Pep Guardiola Stand”.

Cristina Serra xuất hiện ở sự kiện đặc biệt cùng ba người con chung, gồm Maria, Valentina, Marius và nhiều thành viên khác trong gia đình.

Serra từng sống với chồng tại Anh trước khi trở về Tây Ban Nha hồi 2023. Năm ngoái, cặp đôi làm thủ tục ly thân vì Serra không hài lòng quyết định gia hạn hợp đồng của Pep với Man City đến 2027, mà không trao đổi trước cùng bà.

Cristina Serra (thứ 2 từ trái sang) chụp cùng Pep Guardiola và các thành viên trong gia đình - Ảnh: IG

Tuy nhiên, các nguồn tin sau đó tiết lộ, cả hai nỗ lực hàn gắn cuộc hôn nhân. Guardiola sẵn sàng cân nhắc làm việc ở cấp độ ĐTQG để có nhiều thời gian sống tại Barcelona hơn.

SunSport thông tin thêm, Guardiola đang nhắm một căn biệt thự sang trọng trị giá 13,5 triệu bảng tại Barcelona, và dự kiến sẽ chuyển tới đây sinh sống từ hè năm nay.