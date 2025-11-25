www_thesun_co_uk RTRMADP_SOCCER ENGLAND MUN EVE_1603938563_UP1ELBO1KD1C7_2025 11 24T201726Zjpg JS1040841467.jpg
Sau tình huống Bruno Fernandes sút chệch khung thành Everton ở phút 13, Idrissa Gueye quay ra mắng nhiếc Michael Keane
www_thesun_co_uk GETTY_Manchester United v Everton Premier League_SPO_GYI2248268147jpg JS1040843388.jpg
Cặp đôi lao vào đấu khẩu và Gueye có hành vi tát đồng đội của mình
www_thesun_co_uk SOCCER Man Utd 20200991jpg JS1040842041.jpg
Trọng tài Tony Harrington lập tức rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ 36 tuổi bên phía đội khách
G6i rfsXcAA91RY.jpg
Michael Keane cho rằng, người đàn anh cần bình tĩnh và tỉnh táo
www_thesun_co_uk SOCCER Man Utd 20200991jpg JS1040842041 (2).jpg
Idrissa Gueye vẫn tức giận không chịu rời sân
www_thesun_co_uk SOCCER Man Utd 20200991jpg JS1040842041 (1).jpg
Các cầu thủ Everton phải kéo Gueye ra khỏi sân

Nguồn ảnh: EPA, SunSport, Shutterstock