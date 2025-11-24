1. Khi Aleix Febas, tiền vệ trưởng thành từ học viện La Fabrica của Real Madrid, đưa Elche vượt lên ở phút 53, Vinicius Junior bật dậy khỏi ghế dự bị, mặc áo nhanh như một lính cứu hỏa (thay Rodrygo ở phút 57).

Chân sút Brazil ngồi dự bị do quyết định của Xabi Alonso, khi thay đổi hệ thống với 3 trung vệ.

Febas ghi bàn mở tỷ số cho Elche. Ảnh: EFE

Sự xuất hiện của Vini giúp nhịp độ tấn công được đẩy lên, nhưng không đủ để Real Madrid giành chiến thắng trước Elche hay hơn, được nâng đỡ bởi bàn thắng (lên 2-1 ở phút 84) của một cầu thủ khác cũng trưởng thành từ La Fabrica: Alvaro Rodriguez.

Tiền đạo 21 tuổi, từng được Carlo Ancelotti cho ra mắt La Liga, đã hóa thân thành phiên bản kết hợp giữa Vinicius và Kylian Mbappe trong pha bóng đẹp nhất sự nghiệp.

Dean Huijsen và Jude Bellingham ghi bàn gỡ hòa trong các pha bóng hỗn loạn trước khung thành, nhưng không thể mang lại sự yên ổn cho Real Madrid đang trải qua 3 trận liền không thắng – 2 trong số đó ở La Liga, trận còn lại trước Liverpool khủng hoảng, tại Champions League.

Real Madrid vẫn giữ ngôi đầu bảng La Liga sau 13 vòng đấu, nhưng khoảng cách với Barcelona chỉ còn 1 điểm. Một tín hiệu xấu cho Xabi Alonso.

2. Đây là trận đấu của các HLV trẻ, thích can thiệp sâu và đóng vai trò trung tâm, nhưng cuối cùng đều bị cuốn vào sự hỗn loạn trong những phút cuối.

Alvaro lập siêu phẩm vào lưới đội bóng cũ. Ảnh: Diario AS

Một trận đấu vỡ vụn, mở toang, đúng kiểu Real Madrid thích, nhưng lại không có cái kết họ mong muốn. Từ đầu đến cuối, họ kém hơn đối thủ.

Xabi Alonso đến Madrid để làm luận án tốt nghiệp sau công trình xuất sắc tại Bayer Leverkusen. Nhưng điều này không dễ dàng.

Phía đối diện, Eder Sarabia – từng bị Leo Messi coi thường trong trận đấu với Celta Vigo năm 2020, khi làm trợ lý cho Quique Setien tại Barca – muốn biến Elche thành “Leverkusen thu nhỏ”, bùng nổ và cháy hết mình trên sân.

Đội bóng của ông đang khởi đầu rất tốt. Nếu họ còn thiếu điểm nào, thì tinh thần và nhiệt huyết bù đắp. Elche là đội bóng nhỏ, nhưng chọn cách chơi mạo hiểm như các ông lớn và mang lại thành quả trong mùa trở lại La Liga.

Cả hai HLV đều bố trí hệ thống 3 trung vệ tại Martinez Valero, một lựa chọn gửi gắm thông điệp muốn cầm bóng và làm chủ trận đấu.

Với Sarabia, điều này là thường xuyên. Với Xabi Alonso, đó là tư duy mang tính bản sắc, nhưng ông hầu như chưa dùng ở Real Madrid, trái ngược những gì từng làm tại Leverkusen.

Có thể sau trận thua toàn diện Liverpool và hòa thất vọng Rayo Vallecano, Xabi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để thay đổi. Nhưng ông đã sai.

Vinicius mang đến nét tích cực khi vào sân, Bellingham giải cứu Real Madrid. Ảnh: Diario AS

Dù vậy, quyết định lớn nhất của ông không nằm ở hệ thống chiến thuật, mà ở lựa chọn con người: Vinicius ngồi dự bị, nhường chỗ cho Rodrygo.

3. Với Huijsen, Asensio và Carreras hợp thành hàng thủ 3 trung vệ. Xabi Alonso để hai biên cho Trent Alexander-Arnold và Fran Garcia.

Cả hai cầu thủ chạy cánh đều có xu hướng tấn công mạnh, nhưng khả năng phòng ngự lại hạn chế, nhất là Trent, được mô tả có “hai bộ mặt”.

Elche đã khai thác rất tốt điều này, liên tục áp sát và buộc “Courtois chân dài” phải trổ tài để chặn đứng Rafa Mir rồi Andre Silva.

Đó chưa phải tất cả những pha nguy hiểm của đội chủ nhà, khi một số cơ hội khác bị bỏ lỡ bởi quyết định dứt điểm thiếu chuẩn xác, trước khi bàn mở tỷ số đến từ pha phối hợp hoàn hảo giữa German Valera (cú đánh gót tuyệt đẹp) và Febas.

Điểm chung nữa giữa hai đội là sức ép tầm cao lên phần sân đối phương. Phía Elche, thủ môn Inaki Pena – người cũ Barca – dâng rất cao, gần như trở thành một cầu thủ kiến thiết để tạo ra thế hơn người.

Mbappe không ghi bàn trong 3 trận gần nhất với Madrid. Ảnh: Diario AS

Phía Real Madrid, họ áp sát theo kiểu đeo bám từng người. Hai lựa chọn đều tiềm ẩn rủi ro lớn, dẫn đến những pha chuyển trạng thái hỗn loạn: rối loạn trong vòng cấm Elche và nhiều sai sót bên phía “Los Blancos”.

Real Madrid chịu thiệt nhiều hơn và lẽ ra còn khốn đốn nữa nếu không có các pha truy cản của Asensio, dù anh bị Alvaro Rodriguez “quay” chóng mặt ở pha bóng 2-1 (lần đầu tiên trong lịch sử, 2 cựu cầu thủ Real B cùng ghi bàn vào lưới đội cũ tại La Liga).

Mbappe mất rất lâu mới kết nối được với trận đấu trong một Real Madrid thiếu chiều sâu tấn công. Khi vừa bắt nhịp, anh lại gặp phải Inaki Pena hóa thân thành Courtois.

Real Madrid chậm chạp và thiếu sức sống, lần đầu tiên trải qua 3 trận không thắng kể từ khi Alonso xuất hiện. Trong 3 trận này Mbappe đều không ghi bàn.