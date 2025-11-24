Inter Miami bước vào trận bán kết miền Đông MLS Cup 2025 với sự tự tin cao độ, dù phải làm khách trước Cincinnati – đội bóng sở hữu phong độ sân nhà cực mạnh.

Những phút đầu, Cincinnati chủ động đẩy cao đội hình, pressing quyết liệt và nắm quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về Inter Miami khi cú đánh đầu của Silvetti ở phút 5 từ quả phạt góc của Messi đi chệch cột trong gang tấc.

Messi có màn trình diễn siêu hạng - Ảnh: MLS

Thế trận giằng co chỉ kéo dài đến phút 19. Từ pha đoạt bóng chuẩn mực của Jordi Alba, Messi khởi phát đợt tấn công rồi nhanh như chớp xâm nhập vòng cấm, đánh đầu chuẩn xác mở tỷ số sau đường tạt như đặt của Silvetti. Bàn thắng giúp Miami chơi tự tin hơn, trong khi Cincinnati loay hoay tìm đường xuyên phá hàng thủ chắc chắn của đội khách.

Bước sang hiệp hai, sân khấu hoàn toàn thuộc về Messi. Phút 57, từ một pha ném biên tưởng đơn giản, siêu sao Argentina xoay người chuyền tinh tế cho Silvetti nhân đôi cách biệt.

Chỉ sáu phút sau, chân sút 38 tuổi này đoạt bóng, dẫn bóng và tung đường chọc khe sắc lẹm để Allende nâng tỷ số lên 3-0.

Messi đưa Inter Miami vào chung kết MLS Cup miền Đông - Ảnh: IM

Không dừng lại, Messi tiếp tục khiến cả sân đấu bùng nổ ở phút 74 với pha trivela từ giữa sân, lại đặt Allende vào thế đối mặt để ấn định chiến thắng 4-0. Inter Miami sau đó chủ động giảm nhịp, giữ an toàn cho đến hết trận.

Thắng 4-0 đầy thuyết phục, Inter Miami tiến vào chung kết MLS Cup miền Đông, còn Messi tiếp tục chứng minh anh là trung tâm của mọi khoảnh khắc định đoạt mùa giải MLS Cup 2025.