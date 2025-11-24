Tờ Mirror loan tin, MU đang có kế hoạch chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Antoine Semenyo của Bournemouth ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông – tháng 1/2026.

Nguồn này cho biết thêm, để lôi kéo Semenyo – người đang thu hút nhiều ‘ông lớn’ châu Âu, MU sẵn sàng trao cho anh số áo yêu thích – số 24.

Antoine Semenyo đang được rất nhiều đội bóng quan tâm. Ảnh: Teamtalk

Đây là số áo đang thuộc Andre Onana nhưng thủ thành Cameroon hiện khoác áo Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ) theo dạng cho mượn đến hết mùa. Thế nên, chỉ cần Antoine Semenyo muốn, MU sẽ lập tức đổi chủ số áo 24.

Antoine Semenyo, 25 tuổi, đã ghi 6 bàn và 3 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ngôi sao Ghana ngày càng được đồn đoán sẽ gia nhập MU ở chuyển nhượng giữa mùa.

Theo Mirror, khi ký gia hạn Bournemouth (đến 2030) hồi mùa hè, Antoine Semenyo đã cài điều khoản giải phóng 65 triệu bảng vào hợp đồng, để có thể dễ dàng ra đi hơn, nếu cơ hội đến.

Mức giá trên được đánh giá là khá thực tế với các đội bóng có chi tiêu mạnh tay. Tuy nhiên, vẫn còn phải chờ xem liệu MU có sẵn sàng chi ra một con số đáng kể như vậy – 65 triệu bảng, ở phiên chợ mùa Đông (tháng 1/2026), sau khi đã tiêu tốn khoảng 200 triệu bảng để mang về Mbeumo, Cunha và Sesko hồi mùa hè.

Antoine Semenyo được đánh giá cao bởi sự đa năng, có thể chơi nhiều vị trí khác nhau trên hàng công, bao gồm cả vai trò số 10.

Nếu ký ngôi sao Ghana, MU vẫn có sự phục vụ của anh trong thời gian CAN 2025 diễn ra (từ 21/12/2025-18/1/2026), do đội tuyển này không giành được vé tham dự.