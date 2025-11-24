Đến làm khách Elche ở vòng 13 La Liga, Real Madrid cần lấy trọn 3 điểm sau khi Barca đã thắng tưng bừng 4-0 Athletic Bilbao trong ngày trở lại Camp Nou một ngày trước đó.

Tuy nhiên, thầy trò Xabi Alonso gây thất vọng, thậm chí suýt thua, nếu Jude Bellingham không ‘giải cứu’ vào cuối trận – phút 87, bằng bàn gỡ hòa 2-2 Elche, đội 2 lần vượt lên dẫn trước.

Jude Bellingham cứu Real Madrid thoát thua trước Elche. Ảnh: RMFC

Đây là trận thứ 3 liên tiếp Real Madrid không thắng, bao gồm trận hòa 0-0 Rayo Vallecano (vòng 12 La Liga) và thất bại 0-1 trên sân Liverpool ở vòng bảng Cúp C1.

Kết quả khiến Real Madrid bị kình địch Barca thu hẹp khoảng cách chỉ còn đúng 1 điểm sau 13 trận đã chơi.

Trên sân Elche, Mbappe dù rất năng nổ nhưng đã không thể thắng được thủ thành Inaki Pena. Lần đầu tiên kể từ đầu mùa, ngôi sao người Pháp ‘tịt ngòi’ 2 trận liên tiếp.

Trước đó, anh ghi bàn mọi trận đấu, chỉ không điền tên lên bảng điện tử ở vòng 4 La Liga, trận Real Madrid thắng 2-1 Mallorca. Dù vậy, Mbappe không phải có trận đấu thất vọng hoàn toàn, bởi anh đã kiến tạo để Jude Bellingham gỡ hòa 2-2 cho Kền kền.

Trong báo cáo trận đấu, trọng tài chính cũng nêu rõ lý do rút thẻ với chân sút Real Madrid do phản đối quyết định của ông. Ảnh: Defensa

Mbappe tức giận trọng tài thổi còi tan trận sau đúng 8 phút bù giờ khiến phải nhận thẻ vàng. Ảnh: Madrid Universal

Tuy nhiên, có lẽ bởi rất mong có thể ghi bàn giúp Real Madrid thắng Elche chứ không phải là đánh rơi 2 điểm, Mbappe đã nổi giận bất thường với trọng tài vào cuối trận khiến phải nhận thẻ vàng.

Mbappe cho rằng, trọng tài chính Hernandez Maeso đã thổi còi tan trận quá sớm – sau đúng 8 phút bù giờ như ban đầu, trong khi có những tình huống bóng chết ở thời gian này, cần phải được kéo dài thêm.

Bởi phản ứng gay gắt, Mbappe nhận thẻ vàng – vàng đó là thẻ vàng thứ 3 của anh từ đầu giải. Nhận thêm 1 thẻ nữa, tay săn bàn số 1 của Real Madrid sẽ bị treo giò 1 trận.

Hiện tại Mbappe vẫn đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga mùa này, với 13 bàn, bỏ xa người đang xếp sau- Robert Lewandowski (8 bàn).