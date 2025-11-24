3h ngày 25/11, sân Old Trafford:

Chậm rãi nhưng chắc chắn, Ruben Amorim đã đền đáp lòng tin của Sir Jim Ratcliffe, giúp MU hồi sinh sau thảm bại trước Brentford hồi cuối tháng 9, giành được 11/15 điểm tối đa gần đây.

Điều đáng nói, cả hai trận hòa 2-2 Nottingham Forest và Tottenham trên đất khách, các cầu thủ MU đều thể hiện tinh thần không từ bỏ, ghi bàn giật lại một điểm trong những phút cuối cùng.

Các trụ cột MU trở lại sau kỳ thi đấu quốc tế - Ảnh: MUFC

Phong độ cải thiện của Quỷ đỏ một phần là nhờ những màn trình diễn ấn tượng trong hiệp một. Họ ghi được nhiều bàn hơn trước giờ nghỉ giải lao (11 bàn) so với bất kỳ đội nào khác tại Ngoại hạng Anh.

Đội bóng thành Manchester cũng biến thất bại thành trận hòa, hoặc chuyển hòa thành chiến thắng nhờ các pha lập công muộn (từ phút 80 trở đi) trong 3/4 trận gần nhất.

Bryan Mbeumo đóng góp nhiều nhất ở chuỗi trận vừa qua. Không cầu thủ nào của MU ghi nhiều bàn thắng tại Premier League hơn tiền đạo người Cameroon (5 bàn, 1 kiến tạo).

Mất Sesko không phải vấn đề quá lớn với HLV Amorim. Bởi trong tay ông còn nhiều phương án dự phòng như Amad Diallo (đôn lên đá cao), Mason Mount hay thậm chí Joshua Zirkzee.

Bên kia chiến tuyến, Everton đã chấm dứt 3 trận không thắng bằng việc đánh bại Fulham 2-0 ngay trước kỳ nghỉ quốc tế. Tuy nhiên, đây không phải điềm báo tốt trước chuyến hành quân đến Old Trafford.

Everton thường chơi tệ ở khung giờ đêm thứ Hai trong những lần đá muộn nhất vòng đấu (hòa 5, thua 4 và không thắng được trận nào).

Mbeumo sẽ là niềm hy vọng trên hàng công Quỷ đỏ - Ảnh: Sky Sports

Ngoài ra, HLV David Moyes cũng sở hữu bảng thành tích kém cỏi khi gặp lại các đội bóng cũ (Moyes từng dẫn dắt MU khoảng thời gian ngắn sau khi Sir Alex nghỉ hưu).

Everton hiện vẫn thiếu một tiền đạo cắm chất lượng, dù hai cánh có Jack Grealish cùng Ndiaye thi đấu xuất sắc.

Họ sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Quỷ đỏ, nhưng với lợi thế sân nhà cùng tinh thần lên cao, MU sẽ ẵm trọn 3 điểm.

Tỷ lệ châu Á: MU chấp 3/4 (0: 3/4) - TX: 2 3/4

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

MU: Sesko, Maguire và Mainoo vắng mặt vì chấn thương.

Everton: Jarrad Branthwaite, Patterson và Merlin Rohl chưa thể thi đấu.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Diallo; Cunha.

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.