Vừa nhậm chức được ít hôm, HLV De Zerbi phải đối mặt với nhiều thách thức. Trận ra mắt không suôn sẻ, còn đội trưởng Cristian Romero dính chấn thương có thể lỡ phần còn lại mùa giải.

Chuỗi trận không thắng của Spurs ở Ngoại hạng Anh kéo dài lên con số 14 và sự xuất hiện của tân thuyền trưởng người Italia trên băng ghế chỉ đạo chưa mang đến hiệu ứng tích cực.

Romero dính chấn thương ở trận gặp Sunderland - Ảnh: SunSport

Hiện Tottenham đang đứng thứ 18 trên BXH, cách vị trí an toàn 2 điểm. Thời gian đang cạn dần và thầy trò De Zerbi chỉ còn 6 trận đấu nữa để xoay chuyển tình thế.

Ông chia sẻ sau trận cầu trên sân The Light: "Tôi nghĩ các học trò đang bị ám ảnh với nỗi lo xuống hạng. Họ đang phải cố gắng chịu đựng.

Các cầu thủ không vui khi thua trận và càng buồn hơn vì Tottenham đứng gần cuối bảng. Tuy nhiên, chúng tôi phải tìm lại năng lượng, tinh thần lạc quan lên.

Bạn không thể thắng trận đấu chỉ dựa trên lý thuyết. Cần phải thắng bằng cách thể hiện phẩm chất trên sân, bằng tinh thần chiến đấu máu lửa."

Mặc dù vậy, De Zerbi sẽ phải đối mặt giai đoạn cuối mùa mà không có Romero. Trung vệ Argentina rời sân trong nước mắt do dính chấn thương đầu gối.

"Chúng tôi chưa biết rõ, và phải xem xét tình trạng cậu ấy những ngày tới. Hy vọng đó không phải là chấn thương nặng vì Romero là cầu thủ quan trọng của Tottenham" - De Zerbi chia sẻ thêm.