Sau những đồn đoán, tương lai của Bernardo Silva chính thức ngã ngũ – anh sẽ chia tay sân Etihad vào cuối mùa, khép lại mối lương duyên gần 1 thập kỷ (từ 2017).

Theo các nguồn tin, Bernardo Silva đã sớm gặp lãnh đạo Man City bày tỏ mong muốn ra đi và lần này Pep Guardiola đã không còn cố giữ học trò cưng, như các mùa trước, khi chính tương lai của ông còn chưa rõ ràng.

Không chỉ Bernardo Silva rời Man City hè này (đã được xác nhận), ngay cả Pep Guardiola và Rodri cũng đang được đồn đại chia tay Etihad. Ảnh: Transfer News Live

Trong 9 năm gắn bó với Man City, nhiều mùa hè Bernardo Silva được cho muốn chuyển đến Tây Ban Nha chơi bóng để được gần gia đình hơn. Nhưng sau sự thuyết phục của Pep, tiền vệ người Bồ đã gắn bó đến tận hôm nay.

Cùng Pep ở Etihad, Bernardo Silva đã có một sự nghiệp đầy thành công, gặt đủ các danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có cả Champions League với cú ăn 3 thần thánh và kỷ lục cùng đội 4 lần liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh,…

Trợ lý Pep Lijnders nói về trụ cột của Man City: “Bernardo Silva là độ nhất vô nhị. Bạn không bao giờ có thể thay thế một cầu thủ bằng một bản sao khác.

Hãy nhìn cách cậu ấy điều khiển nhịp độ trận đấu, cách di chuyển, nhận bóng, dẫn dắt lối chơi và tìm ra giải pháp trong những thời khắc khó khăn,… tất cả những điều đó làm nên tên tuổi Bernardo Silva.

Nhưng câu chuyện hay nào rồi cũng đến hồi kết. Tôi hy vọng Bernardo Silva sẽ tận hưởng những khoảng thời gian cuối cùng với Man City – chỉ còn 6 tuần nữa thôi, và có lời chia tay thật đẹp. Cậu ấy xứng đáng nhận được sự quan tâm và trân trọng này”.