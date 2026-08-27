Chức vô địch ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam đã tạo nên làn sóng phản ứng tích cực từ người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Sau khi vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận chung kết, thầy trò HLV Kim Sang Sik nhận được nhiều lời chúc mừng từ các quốc gia trong khu vực.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Malaysia đánh giá cao màn trình diễn của tuyển Việt Nam và cho rằng chức vô địch hoàn toàn xứng đáng. Một người hâm mộ bình luận: “Chúc mừng Việt Nam. Bảo vệ chức vô địch không bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt khi phải đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết. Họ đã cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch.”

CĐV Đông Nam Á cho rằng ĐT Việt Nam vô địch xứng đáng - Ảnh: SN

Một số CĐV Malaysia cũng ấn tượng với cách tuyển Việt Nam vượt qua áp lực trong trận lượt về. Theo họ, dù Thái Lan từng dẫn trước và tạo ra nhiều khó khăn, đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn giữ được sự bình tĩnh để bảo vệ thành quả.

Tại Indonesia, người hâm mộ cũng dành nhiều lời khen cho nhà vô địch Đông Nam Á. CĐV Yo viết: “Chúc mừng Việt Nam. Hoàn toàn xứng đáng.” Một tài khoản khác nhận xét: “Việt Nam là đội tuyển hay nhất ASEAN Cup năm nay với sự ổn định trong cả giải đấu.”

Trong khi đó, các CĐV Philippines và Singapore đặc biệt ấn tượng với chất lượng trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan. Một bình luận cho rằng: “Đây thực sự là trận chung kết của Đông Nam Á, hai đội đã tạo ra màn trình diễn hấp dẫn.”

Ngay cả người hâm mộ Thái Lan cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ. CĐV Adisak Pholwanich thừa nhận: “Chúc mừng Việt Nam. Các bạn là đội tuyển hay nhất Đông Nam Á.” Một CĐV khác chia sẻ: “Thái Lan đã chơi tốt nhưng Việt Nam bản lĩnh hơn ở những thời điểm quyết định.”

Những phản ứng từ khu vực cho thấy chức vô địch ASEAN Cup 2026 của "Những chiến binh Sao Vàng" không chỉ đến từ một trận đấu may mắn. Với hành trình bất bại, khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn và sự ổn định xuyên suốt giải đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã khẳng định vị thế nhà vô địch.

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