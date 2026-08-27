Chiến thắng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ bóng đá châu Á. Ngay sau khi thầy trò HLV Kim Sang Sik vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận chung kết, trang fanpage AFC Asian Cup của LĐBĐ châu Á (AFC) đã đăng tải dòng trạng thái chúc mừng nhà vô địch Đông Nam Á.

Trên trang mạng xã hội chính thức, AFC Asian Cup viết: “VIỆT NAM GIỮ VỮNG NGÔI VÔ ĐỊCH ASEAN CUP!” cùng thông điệp ca ngợi màn trình diễn của đội bóng áo đỏ trong trận chung kết đầy cảm xúc với Thái Lan.

AFC ca ngợi chức vô địch của tuyển Việt Nam - Ảnh: AFC

AFC nhấn mạnh: “Việt Nam đã đứng vững trong trận chung kết lượt về đầy kịch tính, hoàn tất chiến thắng chung cuộc trước Thái Lan và nâng cao chiếc cúp ASEAN Cup.”

Dòng trạng thái của AFC nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá châu Á. Nhiều CĐV dành lời khen cho bản lĩnh của tuyển Việt Nam khi vượt qua sức ép lớn từ Thái Lan trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi tại Rajamangala, tuyển Việt Nam bước vào trận lượt về với lợi thế lớn nhưng vẫn phải trải qua 90 phút đầy khó khăn. Thái Lan hai lần vượt lên dẫn trước, song đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn giữ được sự bình tĩnh để kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Không chỉ giành danh hiệu tập thể, tuyển Việt Nam còn ghi dấu ấn với hàng loạt giải thưởng cá nhân. Đình Bắc cùng Xuân Son nhận danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng, trong khi Đình Bắc được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và Patrik Lê Giang nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026.

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