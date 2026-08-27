Trên trang chủ ESPN, nhà báo chuyên về bóng đá Đông Nam Á - Gabriel Tan đăng tải: "Tuyển Việt Nam xứng đáng lên ngôi vô địch ASEAN Cup một lần nữa".

Bài viết tiếp tục: "Sau chiến thắng quan trọng 2-0 ở trận lượt đi tại Rajamangala, đội tuyển Việt Nam luôn ở vị thế thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ trước khán giả Hà Nội.

Thầy trò Kim Sang Sik xứng đáng đăng quang - Ảnh: S.N

Tuy nhiên, Thái Lan trong tâm thế không còn gì để mất đã thể hiện nỗ lực và niềm tin tuyệt vời ngay từ tiếng còi khai cuộc, đúng như lời hứa của huấn luyện viên Anthony Hudson trước trận."

Thực tế, "những chú voi chiến" đã chơi tốt quãng 2/3 thời gian đầu của trận đấu, vượt lên từ sớm nhờ công của Yotsakon và được hưởng quả penalty đầu hiệp hai.

Thế nhưng, sau khi Kanaka sút hỏng quả 11m, thế trận xoay chiều. Việt Nam lợi hại hơn trong các pha phản công và liên tiếp gỡ hòa 1-1 rồi 2-2.

Nhà báo Gabriel Tan kết lại: "Số phận ủng hộ tuyển Việt Nam và giúp họ bảo vệ thành công danh hiệu. Dù đã nỗ lực hết sức, Thái Lan vẫn không thể giành chiến thắng.

Dựa vào diễn biến của cả hai lượt trận chung kết, ít ai phủ nhận Việt Nam xứng đáng là nhà vô địch."

Reuters thì giật dòng tít: "Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 4, sau khi đánh bại Thái Lan ở chung kết".

Cây viết Michael Church thuật lại: "Các bàn phản lưới của Chatchai và Wanchai, cùng quả phạt đền hỏng ăn của Kakana làm suy yếu hy vọng lật ngược thế cờ của Thái Lan."

Wanchai (24) ghi bàn cho Thái Lan rồi đá phản lưới nhà - Ảnh: S.N

Reuters cũng ví thủ môn Chatchai cùng Wanchai là hai "kẻ phản diện" khi vô tình đốt đền trong những thời khắc quan trọng.

Trang ASEAN Footbal thì tuyên bố "HLV Kim Sang Sik đã tìm ra công thức ma thuật để đánh bại Thái Lan".

Họ thống kê hai kỳ đá chung kết ASEAN Cup liên tiếp, các cầu thủ Thái Lan đều lúng túng phản lưới nhà 3 lần khi đối đầu đội bóng do HLV người Hàn Quốc dẫn dắt.

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