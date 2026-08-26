Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Việt Nam vs Thái Lan trên sân Mỹ Đình tối 26/8 đã khép lại với tỷ số hòa 2-2.

Kết quả này đồng nghĩa thầy trò HLV Kim Sang Sik đi vào lịch sử khi bảo vệ thành công chức vô địch, nhờ lợi thế lượt đi thắng 2-0 trên sân khách – chung cuộc thắng với tổng tỷ số 4-2.

Đình Bắc và Xuân Son đồng nhận giải Vua phá lưới (5 bàn thắng). Ảnh: S.N

Trong ngày giơ cao chiếc cúp vàng, tuyển Việt Nam cũng đánh dấu cột mốc đáng tự hào, với chuỗi 26 trận bất bại (22 thắng, 4 hòa).

Không chỉ vậy, sắc đỏ còn thâu thóm các danh hiệu cá nhân, trong đó Đình Bắc 2 lần được gọi tên: cùng Xuân Son nhận giải Vua phá lưới (5 bàn), sau đó anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik cõng Đình Bắc đi ít bước khi học trò được xướng tên...

... Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

HLV Kim Sang Sik gây chú ý với khoảnh khắc… cõng Đình Bắc lúc trò cưng lên nhận giải.

Không chỉ cùng Xuân Son lãnh nhiệm vụ ghi bàn chính (10 bàn) cho tuyển Việt Nam, tiền đạo thuộc quân số CAHN còn có những đóng góp đáng kể vào lối chơi của đội, tạo nên một tập thể đồng lòng, gắn kết.

Patrik Lê Giang nhận danh hiệu Thủ môn hay nhất giải. Ảnh: S.N

Và chủ nhân danh hiệu Thủ môn hay nhất ASEAN Cup 2026 không ai khác chính là Patrik Lê Giang của chúng ta, người có không ít pha cứu thua đáng kể ở giải đấu, nhất là ở chung kết lượt đi trên sân Thái Lan.

Tại giải đấu năm nay, Patrik Lê Giang cùng tuyển Việt Nam giữ sạch lưới 6 trận, có tổng cộng 21 bàn và để thủng lưới 3 sau 8 trận (4 ở vòng bảng, 2 lượt đi về bán kết và chung kết).

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