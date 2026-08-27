Đình Bắc và Hoàng Hên có những chia sẻ rất xúc động sau khi tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.
Xem video (nguồn: VFF)
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Khoảnh khắc đáng nhớ của Nguyễn Quang Hải, khi anh làm nhạc trưởng gõ trống cùng đồng đội và cổ động viên Việt Nam ăn mừng theo phong cách Viking.
HLV Anthony Hudson không khỏi tiếc nuối cho Thái Lan, nhưng thừa nhận tuyển Việt Nam là tập thể mạnh và vô địch xứng đáng giải ASEAN Cup 2026.
Thua chung cuộc trước tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026, nhiều CĐV Thái Lan không giấu được sự tiếc nuối nhưng vẫn dành lời chúc mừng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.