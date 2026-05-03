Trong bối cảnh ngành công nghệ toàn cầu đang chao đảo vì tình trạng thiếu hụt linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, những cảnh báo mới nhất từ Samsung cho thấy tình hình có thể còn tồi tệ hơn dự đoán.

Cuộc khủng hoảng bộ nhớ, vốn đã âm ỉ trong nhiều năm, đang bước vào giai đoạn căng thẳng mới, kéo theo hệ lụy trực tiếp đến giá thành sản xuất các thiết bị điện tử, trong đó có iPhone.

Giữa làn sóng lo ngại lan rộng, CEO Apple Tim Cook đã chính thức lên tiếng về những thách thức mà hãng đang phải đối mặt.

Chi phí tăng mạnh, nguy cơ “cơn bão giá” iPhone

Theo Cook, Apple dự báo chi phí bộ nhớ sẽ “tăng đáng kể” trong quý 2 và có thể kéo dài sang các quý tiếp theo. Đây không phải là biến động đơn lẻ, mà có thể đi kèm với một đợt tăng giá thứ hai đối với các linh kiện smartphone, yếu tố khiến bài toán sản xuất trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Trong chuỗi cung ứng toàn cầu, khi tất cả các nhà cung cấp đồng loạt nâng giá, các hãng công nghệ gần như không có nhiều lựa chọn.

Với Apple, điều này đồng nghĩa với việc chi phí sản xuất iPhone và nhiều sản phẩm khác sẽ chịu áp lực lớn. Câu hỏi đặt ra là: khi không thể né tránh chi phí tăng, Apple sẽ phản ứng ra sao?

Hiện tại, Apple vẫn đang phần nào giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng nhờ lượng hàng tồn kho đã được tích lũy từ trước.

Đây là chiến lược quen thuộc của hãng: tận dụng nguồn lực tài chính khổng lồ để dự trữ linh kiện trong những giai đoạn thị trường bất ổn.

Chiến thuật này từng giúp Apple vượt qua những biến động lớn, chẳng hạn khi các chính sách thuế quan dưới thời Tổng thống Donald Trump gây sức ép lên hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, tồn kho không phải là giải pháp lâu dài. Khi nguồn dự trữ cạn dần và giá linh kiện tiếp tục leo thang, Apple sẽ buộc phải đưa ra những quyết định mang tính chiến lược hơn.

Theo Tim Cook, công ty hiện vẫn đang đánh giá toàn diện tình hình và cân nhắc nhiều phương án khác nhau, từ điều chỉnh chuỗi cung ứng đến thay đổi chiến lược giá.

Một trong những kịch bản đáng chú ý là Apple có thể tạm thời “gánh” phần chi phí tăng thêm thay vì chuyển ngay sang người tiêu dùng.

Đây là chiến lược đã được một số chuyên gia trong ngành đề cập và nếu được triển khai, nó có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh cực lớn.

Trong khi các đối thủ buộc phải tăng giá sản phẩm do không đủ nguồn lực tài chính để chịu lỗ, Apple, với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, có thể giữ nguyên giá bán iPhone.

Điều này không chỉ giúp hãng duy trì sức hấp dẫn của sản phẩm mà còn mở ra cơ hội mở rộng thị phần trên quy mô toàn cầu.

Thậm chí, một số ý kiến từ giới chuyên gia bán dẫn còn cho rằng Apple có thể đang chủ động tận dụng cuộc khủng hoảng này như một “đòn bẩy chiến lược” để gây áp lực lên đối thủ.

Dù nhận định này vẫn còn gây tranh cãi, không thể phủ nhận rằng Apple đang nắm trong tay một lợi thế hiếm có.

Cơ hội vàng để bứt phá

Nếu Apple thực sự lựa chọn hấp thụ chi phí trong vòng hai đến ba năm tới, iPhone có thể bước vào một giai đoạn mở rộng chưa từng có.

Ở những thị trường mà trước đây iPhone vốn bị xem là sản phẩm xa xỉ, mức giá ổn định trong khi đối thủ tăng giá có thể giúp thiết bị này trở nên dễ tiếp cận hơn.

Đây là cơ hội để Apple gia tăng sự hiện diện tại các khu vực đang phát triển, nơi người tiêu dùng nhạy cảm với giá cả nhưng vẫn khao khát trải nghiệm hệ sinh thái cao cấp. Khi đó, iPhone không chỉ là biểu tượng công nghệ mà còn trở thành lựa chọn thực tế hơn đối với số đông.

Dĩ nhiên, chiến lược này không phải không có rủi ro. Việc chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn trong ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến kết quả tài chính.

Tuy nhiên, nếu đổi lại là sự gia tăng mạnh mẽ về thị phần và độ trung thành của người dùng, đây có thể là một “canh bạc” mà Apple sẵn sàng thực hiện.

Cuộc khủng hoảng bộ nhớ đang đặt toàn ngành công nghệ trước một bước ngoặt lớn và Apple cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Tuy nhiên, cách Apple phản ứng có thể định hình lại cục diện thị trường smartphone trong nhiều năm tới.

(Theo PhoneArena, Macworld)