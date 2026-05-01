Trong vài năm trở lại đây, các “ông lớn” như Samsung và Apple dường như đang dồn toàn lực cho một mục tiêu rất cụ thể: tạo ra chiếc smartphone gập với màn hình bên trong hoàn toàn phẳng, không còn nếp gấp.

Nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu đó có thực sự là điều mà người dùng mong muốn nhất?

Oppo Find N6 có nếp gấp nông ấn tượng. Ảnh: Ben Geskin

Ngành công nghiệp smartphone rõ ràng đang tiến rất nhanh. Các mẫu điện thoại gập hiện nay đã cải thiện đáng kể về thiết kế, độ bền và hiệu năng.

Tuy nhiên, khi nhìn vào chiến lược sản phẩm của nhiều hãng, có thể thấy họ đang đặt quá nhiều trọng tâm vào việc “xóa sổ” nếp gấp, một yếu tố tuy quan trọng nhưng chưa chắc là ưu tiên số một với mọi người dùng.

Người dùng cần gì ở smartphone gập?

Nếu hỏi một người đang sử dụng smartphone gập, họ có hài lòng với thiết bị của mình hay không, câu trả lời thường không đơn giản. Pin có đủ tốt chưa? Camera đã ngang tầm flagship chưa? Màn hình có thực sự vượt trội? Những câu hỏi này đôi khi quan trọng hơn rất nhiều so với việc nếp gấp có tồn tại hay không.

Dĩ nhiên, không thể phủ nhận rằng một màn hình phẳng hoàn toàn là lý tưởng. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều người dùng vẫn chấp nhận, thậm chí không quá bận tâm, đến nếp gấp trên các thiết bị gập hiện nay, kể cả các mẫu từ năm 2025 hay 2026. Với họ, trải nghiệm tổng thể mới là yếu tố quyết định.

Vấn đề nằm ở chỗ: thị trường hiện tại chưa có một thiết bị gập “không nếp gấp” đúng nghĩa.

Ngay cả những sản phẩm được đánh giá cao như Oppo Find N6 cũng vẫn có nếp gấp khi mở ra, dù đã được cải thiện đáng kể về độ nông và mức độ hiển thị.

Điều này khiến việc đánh giá ưu tiên thực sự của người dùng trở nên khó khăn. Người dùng đang chọn những gì có sẵn trên thị trường, chứ không phải giữa nhiều lựa chọn hoàn hảo. Vì vậy, tranh luận “nếp gấp hay không nếp gấp” phần nào vẫn mang tính giả định.

Nhìn lại giai đoạn đầu, điện thoại gập từng bị xem là sản phẩm “nửa vời”. Nếp gấp sâu, độ bền kém, trải nghiệm chưa hoàn thiện.

Tuy vậy, chúng vẫn thu hút hai nhóm người dùng rõ rệt: những người cần màn hình lớn để đa nhiệm và những người muốn sở hữu thiết bị độc đáo, đắt tiền để thể hiện cá tính.

Cả hai nhóm này đều chấp nhận đánh đổi. Bởi lẽ, không có sản phẩm thế hệ đầu nào là hoàn hảo. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng.

Trong vài năm gần đây, điện thoại gập đã trở nên mỏng hơn, bền hơn và mạnh mẽ hơn. Những mẫu như Oppo Find N5 đã chứng minh rằng trải nghiệm flagship không còn là “đặc quyền” của điện thoại dạng thanh truyền thống.

Hiện tại, ngành smartphone đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Khi điện thoại gập đã đạt đến mức “toàn diện”, các nhà sản xuất buộc phải lựa chọn hướng đi tiếp theo.

Liệu họ nên tập trung nâng dung lượng pin lên mức 8.000–9.000 mAh? Hay tích hợp hệ thống camera bốn ống kính? Hoặc cải thiện độ sáng màn hình, chất lượng loa, khả năng chơi game, tản nhiệt, hay tối ưu phần mềm?

Thực tế cho thấy, nhiều hãng đã chọn đặt cược vào mục tiêu “màn hình không nếp gấp”. Không chỉ Oppo, mà cả Samsung và Apple cũng được cho là đang theo đuổi tham vọng này.

Nhưng mọi lựa chọn đều có cái giá của nó. Khi dồn nguồn lực vào một tính năng, các yếu tố khác có thể bị bỏ lại phía sau.

Liệu “không nếp gấp” có phải đích đến cuối cùng?

Một ngày nào đó, điện thoại gập không nếp gấp chắc chắn sẽ xuất hiện. Nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, câu hỏi lớn vẫn còn đó: liệu đây có phải là vấn đề lớn nhất mà người dùng đang gặp phải?

Chưa kể, những thiết bị như vậy gần như chắc chắn sẽ có giá cực kỳ cao trong giai đoạn đầu. Điều này khiến chúng khó tiếp cận với phần đông người dùng.

Thực tế cho thấy, hành trình của smartphone gập đang đi theo một quỹ đạo rõ ràng. Thế hệ đầu tiên gặp nhiều vấn đề về độ bền và nếp gấp.

Đến giai đoạn 2025–2026, nếp gấp vẫn tồn tại nhưng đã được cải thiện đáng kể. Và trong tương lai, thiết bị “không nếp gấp” có thể trở thành hiện thực, nhưng sẽ đi kèm chi phí rất đắt đỏ.

Ngay cả khi một chiếc smartphone gập hoàn toàn phẳng ra mắt vào năm 2027, nhiều người có thể vẫn chọn các thiết bị hiện tại.

Đơn giản vì nếp gấp đã “đủ tốt” để chấp nhận, trong khi tổng thể trải nghiệm lại ngày càng hoàn thiện.

Cuối cùng, cuộc đua công nghệ không chỉ là việc loại bỏ một chi tiết nhỏ như nếp gấp, mà là tìm ra sự cân bằng giữa thiết kế, hiệu năng, pin, camera và giá trị thực tế. Và đó mới chính là điều quyết định thành công của điện thoại gập trong tương lai.

(Theo PhoneArena, Macworld)