Theo một nguồn rò rỉ từ Trung Quốc, Apple đang phát triển một công nghệ màn hình hoàn toàn mới cho mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm, có khả năng “xóa mờ” viền hiển thị khỏi tầm nhìn người dùng, tạo nên trải nghiệm thị giác liền mạch chưa từng có.

Mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm có thể dùng màn hình “toàn vẹn”, không còn notch, không lỗ khoét.

Thay vì chỉ thu nhỏ viền như các thế hệ trước, Apple được cho là đang hướng tới mục tiêu khiến viền gần như biến mất hoàn toàn. Điều này không chỉ đơn thuần là thay đổi về mặt thẩm mỹ, mà còn là bước tiến quan trọng trong cách con người tương tác với thiết bị di động.

Màn hình cong bốn cạnh nhưng không giống bất kỳ smartphone nào

Theo các thông tin rò rỉ, Apple đang lên kế hoạch sử dụng một loại tấm nền cong bốn cạnh với độ cong đồng đều, được cung cấp bởi Samsung. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là công nghệ này không giống với những màn hình cong từng xuất hiện trên các smartphone Android trong nhiều năm qua.

Leaker nổi tiếng Ice Universe khẳng định rằng đây “không phải là màn hình cong bốn cạnh truyền thống, cũng không giống bất kỳ giải pháp màn hình cong nào chúng ta từng thấy trước đây”. Điểm khác biệt nằm ở độ cong cực kỳ tinh tế, gần như không thể nhận ra bằng mắt thường, nhưng lại đủ để tạo ra hiệu ứng thị giác đặc biệt.

Thay vì tạo cảm giác “bo cong rõ rệt” như các thiết bị trước đây, Apple dường như đang theo đuổi một hướng tiếp cận hoàn toàn khác: sử dụng các hiệu ứng quang học để đánh lừa thị giác người dùng.

Theo Ice Universe, yếu tố tạo nên sự khác biệt không chỉ là phần cứng mà còn nằm ở cách Apple xử lý ánh sáng và hình ảnh. Công nghệ này có thể là sự kết hợp tinh vi giữa khúc xạ ánh sáng, cấu trúc dẫn sáng và các kỹ thuật tạo ảo giác thị giác được thiết kế chính xác.

Kết quả cuối cùng có thể là một màn hình mà viền gần như “biến mất” khỏi tầm nhìn, trong khi trải nghiệm quan sát ở các cạnh vẫn tự nhiên, không bị méo hay khó chịu như một số thiết kế màn hình cong trước đây.

Nếu những thông tin này là chính xác, Apple không chỉ cải tiến phần cứng mà còn đang tái định nghĩa cách hiển thị nội dung trên smartphone, biến toàn bộ mặt trước của thiết bị thành một không gian hiển thị liền khối.

“Liquid Glass Display”: Mỏng hơn, sáng hơn

Bên cạnh thiết kế, Apple cũng được cho là sẽ áp dụng công nghệ OLED mới do Samsung phát triển, có tên gọi COE (Color Filter on Encapsulation). Công nghệ này cho phép tích hợp bộ lọc màu trực tiếp lên lớp encapsulation, giúp màn hình mỏng hơn và cải thiện độ sáng so với các tấm nền OLED truyền thống.

Nguồn tin cho biết Apple có thể đặt tên cho công nghệ này là “Liquid Glass Display”, nhằm đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế mới trong phần mềm. Cái tên này gợi ý về một bề mặt hiển thị trong suốt, mượt mà và liền lạc, giống như một tấm kính “sống”.

Nếu thành hiện thực, đây có thể sẽ là bước tiến lớn trong việc kết hợp giữa phần cứng và phần mềm,một triết lý mà Apple luôn theo đuổi.

Tham vọng màn hình “toàn vẹn”: Không còn notch, không lỗ khoét

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm iPhone, Apple được cho là đang hướng tới mục tiêu tạo ra một màn hình hoàn toàn không bị gián đoạn – không notch (tai thỏ), không lỗ khoét. Tuy nhiên, đây lại là thách thức lớn nhất về mặt kỹ thuật.

Việc giấu hoàn toàn hệ thống Face ID và camera selfie xuống dưới màn hình là một bài toán phức tạp. Các công nghệ camera ẩn dưới màn hình hiện nay vẫn gặp hạn chế về chất lượng hình ảnh, trong khi Face ID đòi hỏi độ chính xác và độ tin cậy cực cao.

Nhà phân tích màn hình Ross Young cho rằng Apple khó có thể hoàn thiện công nghệ Face ID dưới màn hình kịp thời cho năm 2027. Tuy vậy, một số nguồn tin khác lại tin rằng điều này vẫn có thể xảy ra nếu Apple đạt được những đột phá công nghệ trong năm tới.

Trong trường hợp không thể tích hợp toàn bộ cảm biến dưới màn hình, Apple có thể áp dụng giải pháp trung gian: đặt Face ID dưới màn hình và giữ lại một lỗ nhỏ (hole-punch) cho camera trước.

Nếu tất cả những gì đang được đồn đoán trở thành hiện thực, iPhone kỷ niệm 20 năm không chỉ là một bản nâng cấp, mà có thể là cột mốc mang tính biểu tượng, tương tự như iPhone X từng làm được vào năm 2017.

Một thiết kế gần như không viền, kết hợp với công nghệ hiển thị tiên tiến và màn hình “toàn vẹn”, có thể sẽ đặt ra tiêu chuẩn mới cho toàn bộ ngành công nghiệp smartphone trong thập kỷ tới.

Dù còn nhiều ẩn số, nhưng rõ ràng Apple đang chuẩn bị cho một màn “lột xác” lớn. Và nếu thành công, chiếc iPhone 2027 có thể không chỉ là một thiết bị công nghệ, mà còn là tuyên ngôn về tương lai của thiết kế di động.

(Theo AppleInsider, PhoneArena, MacRumors)