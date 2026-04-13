Vừa rồi, khi chuẩn bị đi đăng kiểm xe, tôi có tra cứu phạt nguội trên trang của Cục CSGT (Bộ Công an) và phát hiện xe bị dính lỗi phạt nguội ở Phú Thọ do xe khác đeo biển giả. Theo hướng dẫn trên website của Cục CSGT, tôi đã đến đội 4 CSGT Hà Nội để giải quyết thì được yêu cầu liên hệ Phòng CSGT Tỉnh Phú Thọ nếu muốn xóa vi phạm.

Hình ảnh chiếc xe đeo biển gia vi phạm giao thông có kiểu loại hoàn toàn khác với xe biển thật. Ảnh: NVCC

Sau một hồi tranh luận, tôi mới được cung cấp ảnh xe vi phạm và thấy rõ là không phải xe của mình. Khi liên lạc với số hotline của phòng CSGT tỉnh Phú Thọ, tôi được hướng dẫn là nếu muốn xử lý nhanh thì phải đến trực tiếp nộp đơn đề nghị xóa lỗi phạt nguội.

Còn nếu không vội, chủ xe có thể gửi đơn bản cứng và bản sao các giấy tờ liên quan gồm đăng ký xe, đăng kiểm, ảnh chứng minh phương tiện, giấy thông báo phạt nguội (nếu có)...

Tôi có thắc mắc là xe vi phạm khác hoàn toàn với xe của mình từ loại xe đến màu sơn. Không hiểu lý do tại sao mà hệ thống phạt nguội của CSGT vẫn có thể nhầm lẫn như vậy.

Hiện tại, tôi đã gửi chuyển phát nhanh đơn đề nghị xóa lỗi phạt nguội và bản sao các giấy tờ theo yêu cầu. Tuy nhiên, không biết phía CSGT tỉnh Phú Thọ giải quyết trong bao lâu nữa vì xe sắp hết đăng kiểm.

Qua đây, nhờ các quý độc giả, những người có kinh nghiệm chia sẻ cách giải quyết việc này giúp tôi. Tôi xin cảm ơn!

Độc giả Văn Hùng (Hà Nội)

Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!