Bất động sản tuần qua nổi bật với tin tức: Kiện đòi bồi thường 1,6 tỷ vì chậm giải quyết hồ sơ chuyển đất ở; Bộ trả lời việc sang tên sổ đỏ 500m2 đất ở bị yêu cầu chuyển 200m2 sang đất vườn; Doanh nghiệp BĐS phía Nam nói gì khi lợi nhuận lao dốc?

Chậm giải quyết hồ sơ chuyển đất ở, người phụ nữ kiện đòi bồi thường 1,6 tỷ đồng

Theo trình bày của bà Đ. (ngụ TPHCM), tháng 12/2019, bà nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng thửa đất tại tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai) từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Thời hạn dự kiến trả kết quả là ngày 3/1/2020.

Tuy nhiên, đến ngày 15/1/2020, UBND huyện Long Thành (nay là xã Long Thành) mới ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, áp dụng mức giá khiến số tiền bà phải nộp lên đến hơn 655,7 triệu đồng.

Bà Đ. cho rằng nếu quyết định được ban hành đúng thời hạn, bà sẽ được áp dụng mức giá theo bảng giá đất cũ, với số tiền chỉ khoảng 123 triệu đồng. Sau khi khiếu nại nhưng không được giải quyết thỏa đáng, bà Đ. khởi kiện.

Bộ trả lời việc sang tên sổ đỏ 500m2 đất ở bị yêu cầu chuyển 200m2 sang đất vườn

Một công dân phản ánh, gia đình sử dụng 500m2 đất ở từ năm 1985 và được cấp giấy chứng nhận năm 1998, do người cha đứng tên đại diện.

Năm 2021, người cha qua đời. Nay gia đình có nhu cầu làm thủ tục chuyển sổ đỏ sang tên người mẹ thì được cán bộ địa phương thông báo hạn mức đất ở hiện nay chỉ được 300m2 và yêu cầu chuyển phần còn lại sang đất vườn.

Theo Luật Đất đai, khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì cần kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Theo phản ánh, khi công dân viện dẫn Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn, cho rằng việc đăng ký biến động không đồng nghĩa với việc phải thay đổi mục đích sử dụng đất đã được ghi nhận trên giấy chứng nhận, cán bộ địa phương trả lời rằng giấy chứng nhận cũ được cấp sai và dự kiến thu hồi để cấp lại theo hạn mức mới.

Trước tình huống này, công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ căn cứ pháp lý áp dụng hạn mức đất ở đối với thửa đất của gia đình và việc xử lý như trên có đúng quy định hay không?

Doanh nghiệp bất động sản phía Nam nói gì khi lợi nhuận lao dốc?

Lợi nhuận của các doanh nghiệp bất động sản phía Nam trong quý vừa qua phân hóa mạnh. Trong khi có đơn vị lãi nghìn tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp khác ghi nhận lợi nhuận sụt giảm do những nguyên nhân khác nhau.

CTCP Bluemarq Group (tiền thân là Đất Xanh Group) ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III chỉ đạt 3,2 tỷ đồng, giảm 98% so với mức 163,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo lãnh đạo Bluemarq Group, nguyên nhân chủ yếu là doanh thu từ hoạt động bán căn hộ, đất nền và dịch vụ môi giới bất động sản suy giảm, khiến lợi nhuận gộp giảm 270,07 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 13,74 tỷ đồng và 25,86 tỷ đồng, tiếp tục tạo áp lực lên kết quả kinh doanh. Dù chi phí bán hàng giảm 106,63 tỷ đồng, mức tiết giảm này vẫn không đủ bù đắp các yếu tố bất lợi.

Tại CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý III đạt 270,7 tỷ đồng, tăng 119%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 13,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 85,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Biệt thự chục tỷ nuôi gà trong khu đô thị ở Bắc Ninh

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại Khu đô thị Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, TP Bắc Ninh, nhiều căn biệt thự và nhà liền kề vẫn trong tình trạng bỏ hoang dù dự án đã hoàn thành từ năm 2004.

Khu nhà ở Hoàn Sơn có diện tích khoảng 7,5ha, gồm 234 lô nhà liền kề và biệt thự. Dự án do Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà làm chủ đầu tư theo Quyết định số 259 ngày 18/3/2003 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Một căn biệt thự bỏ hoang tại Khu đô thị Hoàn Sơn được tận dụng làm nơi nuôi gà. Ảnh: Bảo Khánh

Nằm gần tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, khu đô thị có lợi thế về kết nối giao thông. Tuy nhiên, trái ngược với lợi thế về vị trí, sau khoảng 20 năm, nhiều căn biệt thự vẫn chưa được hoàn thiện hoặc không có người ở.

Đáng chú ý, có những căn biệt thự được tận dụng làm nơi nuôi chó, gà, khiến cảnh quan khu đô thị trở nên nhếch nhác.

Loạt trụ sở cũ, nhà đất công Đà Nẵng đang tìm khách thuê, nhiều nhà đã cũ nát

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng vừa phát đi thông báo cho thuê với thời hạn 60 tháng (5 năm) đối với 451 cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố, được tổ chức theo 21 đợt.

Các cơ sở nhà, đất được cho thuê phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, kho bãi, bãi đỗ xe và ươm cây giống, trồng hoa, cây cảnh. Riêng mục đích thương mại, dịch vụ không bao gồm kinh doanh lưu trú và để ở.

Danh mục cho thuê gồm nhiều trụ sở cơ quan hành chính, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng và các khu đất chưa được bố trí sử dụng lâu dài tại nhiều xã, phường.

Đáng chú ý, một số cơ sở nằm tại khu vực trung tâm thành phố, như trụ sở UBND quận Hải Châu cũ trên đường Trần Phú và cơ sở Trung tâm Y tế Hải Châu 1 cũ trên đường Nguyễn Chí Thanh. Giá khởi điểm được tính theo mét vuông đất mỗi năm, tùy vị trí và mục đích sử dụng.