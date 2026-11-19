Từ hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe đến xây dựng hạ tầng dân sinh, nhiều hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã góp phần cải thiện đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo trên địa bàn.

Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương và các tổ chức tôn giáo triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở. Đặc biệt là mô hình “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo”.

Qua đó, công tác dân vận được cụ thể hóa bằng những phần việc gắn với nhu cầu thực tế của người dân, từ chăm lo đời sống, hỗ trợ an sinh xã hội đến tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong giai đoạn 2019-2025, lực lượng vũ trang Quân khu phối hợp xây tặng 1.000 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, trong đó bàn giao 464 căn tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm Biên phòng. Các đơn vị còn tham gia làm đường, xây dựng hạ tầng, trường học và sửa chữa hàng trăm căn nhà cho đồng bào với kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, lực lượng vũ trang Quân khu đã xây dựng, sửa chữa 214 căn nhà với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng. Cùng với đó, 5 nhà sinh hoạt cộng đồng và gần 200 công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao được xây dựng trong vùng đồng bào dân tộc và tại các cơ sở thờ tự.

Bộ đội biên phòng hỗ trợ đồng bào dân tộc vùng biên làm nông nghiệp. Ảnh: Huế Nguyễn

Những công trình này góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo không gian giao lưu, sinh hoạt văn hóa cho người dân. Đặc biệt, việc xây dựng nhà ở tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm Biên phòng còn gắn công tác chăm lo an sinh với nhiệm vụ xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Quân khu và các đơn vị đã tổ chức 73 đoàn thăm khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 12.000 lượt người là đồng bào dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn. Cấp ủy, cơ quan quân sự địa phương cũng tổ chức hơn 900 đợt thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách là người dân tộc, tôn giáo, với trên 1.700 lượt người.

Phát huy sức mạnh cộng đồng, đồng hành cùng người dân

Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, y tế và điều kiện sinh hoạt, lực lượng vũ trang Quân khu 7 còn chú trọng phối hợp với địa phương, các tổ chức đoàn thể để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tìm hiểu phong tục, tập quán và đời sống của đồng bào. Từ năm 2019 đến 2025, Quân khu và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 75 đợt gặp mặt, giao lưu với hơn 9.000 lượt chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Thông qua các buổi gặp gỡ, lực lượng vũ trang có điều kiện trao đổi, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tiếp nhận những kiến nghị, khó khăn từ cơ sở để phối hợp giải quyết. Đây cũng là dịp phát huy vai trò của chức sắc, chức việc và người có uy tín trong vận động cộng đồng tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển địa phương.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình Xuân chiến sĩ 2026. Ảnh: Huế Nguyễn

Quân khu còn tổ chức 203 đoàn thăm, tặng quà nhân các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, dịp lễ, Tết của đồng bào dân tộc và lễ trọng của các tôn giáo. Bảy chương trình “Xuân chiến sĩ” cùng các hoạt động Tết quân - dân được triển khai tại 306 xã, thu hút hơn 40.000 người tham gia. Các hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với người dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, lực lượng vũ trang Quân khu luôn chủ động huy động nhân lực, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Quân khu đã huy động hơn 33.000 người, 226 phương tiện và gần 54.000 ngày công tham gia giúp Nhân dân.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, phong trào thi đua đặc biệt “Chống dịch cứu dân” được triển khai sâu rộng. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu tham gia hỗ trợ tại các địa bàn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, đến từng khu dân cư tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định phòng, chống dịch. Hàng chục nghìn tấn rau xanh, gạo cùng các suất quà, nhu yếu phẩm được trao đến người dân, với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng, góp phần giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn.

Tiếp tục đưa công tác dân vận đến gần đời sống

Tại hội nghị tổng kết mô hình “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo”, ngày 12/11, các đại biểu ghi nhận những kết quả mô hình đạt được, đồng thời đề xuất tiếp tục tăng cường phối hợp giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức tại địa phương; huy động hiệu quả nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống, hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Hội nghị tổng kết mô hình “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo”, ngày 12/11. Ảnh: Huế Nguyễn

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Vinh Ngọc khẳng định mô hình “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” là chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, được xây dựng trên cơ sở quán triệt các chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác dân tộc, tôn giáo.

Theo Trung tướng Trần Vinh Ngọc, giá trị lớn nhất của mô hình không chỉ nằm ở số lượng công trình, phần việc hay nguồn lực đã huy động mà còn ở niềm tin được xây dựng, tình cảm được vun đắp và sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền, chức sắc, chức việc, người có uy tín và Nhân dân đối với lực lượng vũ trang.

Trong thời gian tới, Quân khu 7 tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện mô hình theo hướng sát với nhu cầu của người dân; chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang đồng hành, hướng dẫn và tạo điều kiện để đồng bào tự vươn lên. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, người có uy tín và doanh nghiệp; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chú trọng giải quyết những khó khăn ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo Quân khu nhấn mạnh công tác dân vận phải xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm và sự chân thành; giúp dân đúng lúc, đúng việc, đúng nhu cầu, nói đi đôi với làm. Qua đó, tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.