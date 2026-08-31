Chính sách mới:

Nghị định 283/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính với người sử dụng lao động vi phạm quy định về tiền lương; giờ nghỉ ngơi, giờ làm việc... có hiệu lực từ 10/9.

Theo quy định, phạt tiền với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: trả lương không đúng hạn theo quy định của pháp luật; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm việc vào ban đêm...

Mức phạt từ 5-10 triệu đồng với vi phạm 1-10 người và tăng lên tối đa 50 triệu đồng khi vi phạm từ 301 người trở lên.

Mức phạt tiền với người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu, cụ thể phạt từ 20-30 triệu đồng với vi phạm 1-10 người và tăng lên tối đa 75 triệu đồng khi vi phạm từ 50 người trở lên.

Ảnh: Nam Khánh

Các mức phạt trên là dành cho cá nhân, còn mức phạt tiền cho tổ chức là gấp đôi các mức này.

Ngoài việc bị phạt tiền, người sử dụng lao động còn phải trả đủ số tiền lương còn thiếu cho người lao động, đồng thời trả thêm khoản tiền lãi trên số tiền chậm trả hoặc trả thiếu. Khoản lãi này được tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Phạt đến 40 triệu nếu không cho lao động nữ nghỉ 30 phút/ngày khi “đèn đỏ”

Cũng theo Nghị định 283/2026, người sử dụng lao động có thể bị phạt 10-20 triệu đồng nếu không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian "đèn đỏ" hoặc không cho lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút/ngày, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Nếu tổ chức vi phạm thì mức phạt sẽ gấp đôi các mức trên. Do đó, tổ chức vi phạm các hành vi nói trên có thể bị phạt tiền đến 40 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, người sử dụng lao động còn phải khắc phục bằng cách trả tiền lương tương ứng với thời gian lao động nữ không được nghỉ trong thời gian "đèn đỏ" hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi sử dụng người lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ hoặc làm việc ban đêm hoặc đi công tác xa, trừ trường hợp được người lao động đồng ý; không ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới khi hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Hành vi xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nghỉ thai sản; xử lý kỷ luật lao động đối với người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi cũng bị phạt tương tự.

Lừa gạt người lao động bị phạt đến 75 triệu đồng

Cũng theo Nghị định 283/2026, các vi phạm về tuyển dụng, quản lý lao động, mức phạt từ 50-75 triệu đồng với tổ chức, cá nhân có hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc sử dụng thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc tuyển dụng người lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người sử dụng lao động thu tiền của người lao động khi tham gia tuyển dụng sẽ bị buộc trả lại toàn bộ khoản tiền đã thu.

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 5-10 triệu đồng đối với các hành vi như phân biệt đối xử trong lao động; sử dụng lao động chưa qua đào tạo hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với công việc bắt buộc phải có; không báo cáo tình hình thay đổi lao động theo quy định; không lập hoặc lập sổ quản lý lao động không đúng thời hạn, không bảo đảm nội dung theo quy định.

Nhận lương hưu, trợ cấp qua VNeID

Nghị định số 320/2026 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực thi hành từ 28/9.

Theo đó, tài khoản hưởng an sinh xã hội được quy định là thông tin định danh trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), cho phép tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp.

Các khoản có thể được tiếp nhận gồm: Tiền hỗ trợ, lương hưu, các khoản chi trả an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác.

Việc bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành phương thức chi trả an sinh xã hội hiện đại, an toàn và thuận tiện, phù hợp với tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: Chí Hiếu

Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được tích hợp một tài khoản thanh toán hoặc ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ, có thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử để hưởng an sinh xã hội.

Tuy nhiên, việc sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội không đồng nghĩa với việc mọi người dân bắt buộc phải nhận tiền theo phương thức này ngay. Trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, khoản an sinh xã hội vẫn được chi trả bằng hình thức khác theo quy định hiện hành.

Trẻ dưới 6 tuổi được làm thẻ căn cước ngay khi đăng ký khai sinh

Nghị định số 301/2026 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Khi thực hiện nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, người đại diện hợp pháp có thể đồng thời đề nghị cấp thẻ căn cước cho trẻ. Thông tin giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế cũng được tích hợp vào thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử của trẻ theo quy định.

Nghị định có hiệu lực từ 1/9.

Hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng khi cứu giúp người bị tai nạn giao thông

Thực hiện Nghị định số 279/2025 của Chính phủ, ngày 30/6, Bộ Công an ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục thực hiện các nội dung chi từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ 1/9.

Quỹ có thể hỗ trợ nạn nhân bị thương, gia đình có người tử vong gặp khó khăn về kinh tế; tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu và các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông.

Nạn nhân bị thương có tỉ lệ tổn thương cơ thể trên 31% đến dưới 81% đang gặp khó khăn về kinh tế được hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/người/vụ việc. Gia đình có nạn nhân tử vong đang gặp khó khăn về kinh tế được hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/vụ việc. Trường hợp nạn nhân bị thương trên 81%, Quỹ hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển, mức tối đa 100 triệu đồng/người/lần.

Với tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa nạn nhân đi cấp cứu, mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng đối với tổ chức và 5 triệu đồng đối với cá nhân/vụ việc.

Hoạt động tuyên truyền không được Nhà nước bảo đảm kinh phí cũng có thể được hỗ trợ với mức tối đa tương ứng 10 triệu đồng đối với tổ chức và 5 triệu đồng đối với cá nhân/vụ việc. Đây là mức tối đa, việc quyết định mức chi cụ thể phải căn cứ hồ sơ, điều kiện thực tế và quy định của pháp luật.