Ngày 30/7, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM cho biết vừa hoàn tất việc tiêu hủy 280 con lợn thịt, tổng trọng lượng hơn 35,3 tấn, sau khi phát hiện các lô lợn dương tính với chất cấm thuộc nhóm chất kích thích tăng trưởng Beta-Agonist (Salbutamol, Clenbuterol).

Trong số này, có một lô được xác định dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Theo báo cáo, tối 26/7, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất các phương tiện vận chuyển động vật tại các tuyến cửa ngõ ra vào TPHCM. Kết quả phát hiện 3 xe tải vận chuyển tổng cộng 280 con lợn, nặng 35,3 tấn có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với chất cấm. Một số con đã chết, nhiều con có dấu hiệu suy yếu.

Xe chở lợn vào TPHCM bị phát hiện. Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM

Lô lợn được đưa về chờ lấy mẫu. Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM

Trong đó, lô hàng đầu tiên gồm 80 con lợn do ông Nguyễn Đức Tài là chủ hàng.

Qua lấy mẫu xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện các mẫu đều dương tính với chất cấm Salbutamol và 2 mẫu đồng thời dương tính với chất cấm Clenbuterol.

Đáng chú ý, xét nghiệm 16 mẫu máu gộp phát hiện 6 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Hai lô còn lại gồm 115 và 85 con lợn cũng có các mẫu xét nghiệm dương tính với Salbutamol, một số mẫu đồng thời phát hiện Clenbuterol.

Sau khi nhận kết quả xét nghiệm, cả ba chủ lô hàng đã làm đơn tự nguyện tiêu hủy toàn bộ số heo vi phạm và tự chịu mọi chi phí theo quy định.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y giám sát quá trình xử lý lô lợn nhiễm chất cấm. Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM

Dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, trong ngày 28-29/7, toàn bộ số lợn được đưa đi tiêu hủy, bảo đảm yêu cầu về vệ sinh thú y, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM và các đơn vị liên quan để củng cố hồ sơ, xác minh, xử lý các hành vi vận chuyển lợn sử dụng chất cấm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đột xuất tại các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn động vật và sản phẩm động vật vi phạm.

Trước đó, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản (Sở NN-MT TP Đồng Nai) phối hợp với các đơn vị tạm giữ 219 con lợn tại phường Trị An để phục vụ kiểm tra, xác minh sau khi các mẫu nước tiểu test nhanh cho kết quả dương tính với chất Salbutamol. Số lợn này cũng đang trên đường vận chuyển vào TPHCM.