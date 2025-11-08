GS Trần Thị Thanh Vân: Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025

GS Trần Thị Thanh Vân (sinh năm 1980) là nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025. Bà hiện là Trưởng Khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM. Bà được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn giáo sư ngành Vật lý.

Bà Vân tốt nghiệp đại học và thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM; lấy bằng tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lille 1, Pháp.

GS Trần Thị Thanh Vân có 81 bài báo, trong đó có 45 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín và là tác giả chính của 18 bài. Bà cũng là tác giả của 2 sách chuyên khảo về vật liệu phát quang pha tạp đất hiếm và vật liệu nano chức năng, đóng góp đáng kể cho lĩnh vực vật liệu học tại Việt Nam.

GS Huỳnh Thị Thanh Bình: Nữ giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin

GS Huỳnh Thị Thanh Bình (sinh năm 1975) hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bà Bình tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau đó, bà tiếp tục học thạc sĩ, tiến sĩ tại trường này. Từ năm 1998, bà Bình trở thành giảng viên tại khoa Công nghệ thông tin (sau là Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông), Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đến nay, GS Huỳnh Thị Thanh Bình đã hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, công bố 88 bài báo khoa học, trong đó có 49 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín. Bà cũng đã có 3 cuốn sách được xuất bản.

Hướng nghiên cứu của bà liên quan đến các phương pháp tối ưu gần đúng và ứng dụng; tiến hóa đa nhiệm; tính toán tiến hóa và học sâu hiện đại ứng dụng cho bài toán tối ưu tổ hợp.

Chân dung 8 nữ giáo sư được công nhận năm 2025.

Trần Thị Minh Tuyết: Nữ giáo sư công bố 150 bài báo khoa học

GS Trần Thị Minh Tuyết (sinh năm 1965) được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn giáo sư ngành Chính trị học. Bà đang là giảng viên cao cấp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Bà Tuyết từng nhận bằng đại học ngành Lịch sử tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Rôxtov trên sông Đông, Liên bang Nga - Liên bang Xô viết và được cấp bằng tiến sĩ ngành Sử học tại Ủy ban chứng nhận tối cao Liên Bang Nga.

Bà đã hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, công bố 150 bài báo khoa học, trong đó có 5 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

GS Trần Lê Bảo Hà: Nữ giáo sư duy nhất ngành Sinh học

GS Trần Lê Bảo Hà (sinh năm 1975) hiện là Trưởng bộ môn tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM.

Bà Hà đã công bố 118 bài báo khoa học, trong đó có 45 bài trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, xuất bản 5 cuốn sách. Bà sở hữu một bằng độc quyền giải pháp hữu ích liên quan đến quy trình nuôi cấy mô tủy răng người để thu nhận tế bào gốc, do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp.

GS Võ Thị Thúy Anh: Nữ giáo sư duy nhất ngành Kinh tế

GS Võ Thị Thúy Anh (sinh năm 1974) hiện là Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Bà Thúy Anh tốt nghiệp đại học ngành Tài chính Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Sau đó, bà nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Université du Québec à Montréal, Canada.

Bà đã công bố 68 bài báo khoa học, trong đó có 17 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín, 50 bài trên tạp chí trong nước, 1 bài hội thảo.

GS Đỗ Thị Hà: Nữ giáo sư duy nhất ngành Dược học

GS Đỗ Thị Hà (sinh năm 1976) hiện là Phó Viện trưởng Viện Dược liệu.

Bà Hà từng tốt nghiệp ngành Dược học tại Trường Đại học Dược Hà Nội. Sau đó, bà nhận bằng tiến sĩ ngành Dược học tại Trường Đại học Quốc gia Chung Nam (Hàn Quốc).

Sau khi được bổ nhiệm làm phó giáo sư, bà Hà đã chủ nhiệm 1 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ Y tế, 1 đề tài Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Nafosted)… Ngoài ra, bà đã công bố 179 bài báo khoa học, trong đó có 57 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín. Bà được cấp 1 bằng độc quyền giải pháp hữu ích và đã xuất bản 5 cuốn sách.

Hai giáo sư tại Đại học Cần Thơ

GS Trần Thanh Trúc (sinh năm 1973) là nữ giáo sư ngành Công nghệ thực phẩm và GS Bùi Thị Bửu Huê (sinh năm 1966) là nữ giáo sư ngành Hóa học. Cả hai hiện công tác tại Đại học Cần Thơ.

GS Trần Thanh Trúc hiện là Phó Trưởng khoa sau đại học tại Đại học Cần Thơ. Trước đó, bà lấy bằng thạc sĩ tại Trường Đại học Leuven, Bỉ và bằng tiến sĩ tại Đại học Cần Thơ.

Bà Trúc đã công bố 170 bài báo khoa học, trong đó 39 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Trong khi đó, GS Bùi Thị Bửu Huê hiện là giảng viên cao cấp, công tác tại bộ môn Hóa học, Khoa Khoa học tự nhiên, Đại học Cần Thơ. Trước đó, bà lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Trường Đại học Amsterdam, Hà Lan.

Bà đã công bố 133 bài báo khoa học, trong đó có 50 bài đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Bà đã được cấp 2 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích do Cục Sở hữu trí tuệ cấp.