Chuyến đi xuyên châu lục

Clement Lazzerini, 21 tuổi, là sinh viên y khoa người Australia. Sau nhiều năm làm thêm tại các cửa hàng thức ăn nhanh và bán lẻ để tiết kiệm tiền, anh quyết định thực hiện chuyến đi xuyên nhiều quốc gia.

Trong thời gian ở cùng gia đình tại Lyon đầu năm 2026, anh tình cờ xem được một video trên Instagram về một người đạp xe xuyên châu Âu và châu Á. Từ đó, Clement nảy ra ý tưởng thực hiện hành trình tương tự.

Clement Lazzerini (áo đỏ) cùng chiếc xe đạp trên hành trình xuyên châu lục. Ảnh: Clement/MSN

Anh muốn gặp gỡ những người mới, khám phá những địa điểm thú vị và trải nghiệm các nền văn hóa theo cách mà những phương tiện giao thông khác khó mang lại. Anh tìm mua một chiếc xe đạp đã qua sử dụng rồi bắt đầu chuyến đi một mình.

Tháng 2, Clement bắt đầu hành trình từ Lyon (Pháp) hướng đến Singapore. Sau 8 tháng, anh hoàn thành quãng đường khoảng 15.000 km vào ngày 14/9, đi qua 19 quốc gia, theo MSN.

Để thuận tiện di chuyển, Clement để lại phần lớn tài sản ở Lyon và chỉ mang theo những vật dụng thiết yếu. Hành trang của anh gồm một chiếc xe đạp touring đã qua sử dụng, quần áo và đồ dùng cắm trại.

Những tuần đầu tiên là khoảng thời gian không dễ dàng khi Clement phải làm quen với việc đạp xe khoảng 10 tiếng mỗi ngày. Đạp xe qua khu vực Tây Tạng, có độ cao lớn là trải nghiệm đáng nhớ của anh.

500km gần như không bóng người



Trên hành trình, Clement đi qua nhiều thành phố đông đúc xen lẫn những vùng nông thôn với cảnh quan ấn tượng. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của anh là chặng đường qua Uzbekistan.

Tại đây, Clement phải vượt qua quãng đường khoảng 500km gần như không có người, làng mạc hay thị trấn. Điều này khiến việc tìm kiếm thức ăn và nước uống trở thành một thử thách không nhỏ.

Đến Malaysia, anh tiếp tục đối mặt với một trở ngại khác là tình trạng khói mù. Clement kể: “Ngay khi tôi vào đến Kuala Lumpur và đi xa hơn về phía nam, ban ngày tôi gần như không thể nhìn thấy thứ gì cách mình quá 1km”.

Dù vẫn quyết định tiếp tục, chất lượng không khí khiến sức khỏe của Clement bị ảnh hưởng đáng kể. Anh gặp khó khăn khi hít thở và gần như mỗi ngày phải chịu những cơn đau đầu.

Ngày 14/9, Clement đặt chân đến Singapore, khép lại hành trình kéo dài 8 tháng. Anh dự định ở lại đây một thời gian trước khi trở về Australia.

Clement chọn Singapore làm điểm đến cuối cùng vì nơi này gần Australia. Trước chuyến đi, anh từng đến Singapore khoảng 4 lần. Một số quốc gia mà anh đã đi qua gồm Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Trung Quốc... Anh cũng đã đạp xe xuyên qua Việt Nam, Lào, Thái Lan và Malaysia trước khi đến Singapore.

Trong suốt hành trình, Clement thường xuyên chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tổng chi phí cho chuyến đi kéo dài 8 tháng vào khoảng 12.000 AUD (hơn 220 triệu đồng).