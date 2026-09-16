Du khách tắm biển tận hưởng làn nước trong xanh ở Aruba. Ảnh: Alessandra Amodio/Travel&Leisure

Mùa bão ở vùng Caribbean thường đạt đỉnh vào tháng 8 và tháng 9, mang theo gió mạnh, mưa và biển động. Đây cũng là thời điểm nhiều du khách có thể gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi cho một kỳ nghỉ biển.

Tuy nhiên, nhờ vị trí đặc biệt, Aruba nằm phần lớn bên ngoài vành đai bão. Hòn đảo này nằm cách bờ biển Nam Mỹ khoảng 24km. Theo các hồ sơ bão Đại Tây Dương chính thức được ghi nhận từ năm 1851, Aruba chưa từng bị một cơn bão nào đổ bộ trực tiếp.

Aruba nổi tiếng với số ngày nắng nhiều hơn bất kỳ hòn đảo Caribbean nào khác.

Dù nằm ngoài vành đai bão, Aruba vẫn có thể chịu một số ảnh hưởng gián tiếp trong mùa bão, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11 và đạt đỉnh vào tháng 8, tháng 9. Biển động, gió và những cơn mưa rào có thể xuất hiện trong thời gian này, theo Travel&Leisure.

Theo Aruba.com, trang web chính thức về du lịch và lữ hành của Aruba, nhìn chung điều kiện thời tiết trên đảo vẫn không thay đổi dù bão hoặc bão nhiệt đới đi qua khu vực Caribbean.

Aruba là một trong ba hòn đảo nổi tiếng được gọi là “ABC Islands”, cùng với Bonaire và Curaçao. Đây là 3 hòn đảo được biết đến với thời tiết nắng quanh năm, nằm ngoài vành đai bão.

Trong 3 hòn đảo, Aruba đặc biệt nổi tiếng với những bãi biển. Bãi biển Baby có vùng nước nông, trong vắt, phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ. Trong khi đó, bãi biển Arashi ở mũi phía tây bắc của đảo được biết đến với cảnh hoàng hôn đẹp.

Aruba còn có biệt danh “One Happy Island” (tạm dịch: Hòn đảo Hạnh phúc), gắn với hình ảnh người dân địa phương thân thiện và bầu không khí thư thái, cởi mở.

Aruba cũng có nhiều đường bay thẳng từ Mỹ. Có tới 110 chuyến bay thẳng mỗi tuần từ Mỹ đến Aruba, với các chuyến bay thường xuyên từ những trung tâm như New York, Miami, Philadelphia, Boston, Atlanta, Chicago, Dallas, Houston và Washington, D.C.