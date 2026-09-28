Nữ công nhân thu gom rác gây sốt mạng xã hội vì nhan sắc nổi bật, cao hơn 1,8m. Ảnh: Baidu

Từ cô gái làng quê đến sàn diễn thời trang

Cô gái có biệt danh Chaoren Leng, tên thật là Leng Minghui (20 tuổi), ở thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật, làm thu gom, phân loại rác tại cơ sở địa phương.

Câu chuyện của Leng bắt đầu được nhiều người biết đến từ tháng 7/2025, khi những video ghi lại hình ảnh cô làm việc tại cơ sở thu gom rác lan truyền trên mạng xã hội, theo SCMP.

Trong bộ quần áo lao động lấm lem, giữa những bao tải và đống phế liệu, Leng vẫn gây chú ý bởi chiều cao 1,81m, vóc dáng mảnh mai và gương mặt nhỏ, sắc nét.

Sự tương phản giữa công việc nặng nhọc và ngoại hình giống người mẫu khiến cô nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng.

“Một đôi chân như vậy phải được sải bước trên sàn diễn”, một người dùng mạng bình luận.

Một số người khác nhận xét Leng có nhiều nét tương đồng với Lu Xianren, người mẫu nam nổi tiếng xuất thân từ vùng nông thôn Trung Quốc.

Lu cũng đặc biệt chú ý đến câu chuyện của Leng. Sau khi xem những video của cô, anh dành lời khen cho cô. Anh nói: “Cô ấy sinh ra để trở thành siêu mẫu”.

Sau đó, Lu hướng dẫn Leng cách trình diễn trên sàn catwalk, đồng thời giới thiệu cô với một số cơ hội trong ngành thời trang.

Tháng 11/2025, Leng lần đầu bước lên sàn diễn tại sự kiện Fashion Source SS26 ở Thâm Quyến. Cô xuất hiện và nhận được sự cổ vũ của khán giả.

Cô cũng từng hợp tác với một số thương hiệu, trong đó có hãng xe CHERY và thương hiệu nghệ thuật cao cấp Zhu Bingren Copper.

Leng mặc trang phục đẹp tham dự sự kiện thời trang. Ảnh: Baidu

Từ chối làm người mẫu toàn thời gian

Dù đã có cơ hội bước chân vào lĩnh vực thời trang, Leng không lựa chọn con đường trở thành người mẫu chuyên nghiệp toàn thời gian.

Cô đã từ chối lời mời từ một số công ty quản lý người mẫu. Thay vào đó, Leng quyết định tiếp tục ở lại cùng gia đình bạn trai và phụ giúp công việc thu gom, xử lý rác tại quê nhà.

Với cô, đây là cách để đáp lại sự giúp đỡ mà gia đình bạn trai đã dành cho mình.

Tuổi thơ của Leng không êm đềm. Cha mẹ cô ly hôn và rời quê khi cô mới 1 tuổi. Cô lớn lên cùng ông bà tại một ngôi làng ở Phụ Dương, tỉnh An Huy.

Năm 15 tuổi, sau khi ông qua đời, Leng buộc phải nghỉ học. Cô từng làm nhiều công việc khác nhau, từ công nhân dây chuyền sản xuất, nhân viên thu ngân đến những công việc thời vụ để kiếm sống.

Cuộc sống của cô thay đổi khi gặp bạn trai. Gia đình anh đón nhận Leng, đồng thời hỗ trợ tài chính để cô có thể tiếp tục việc học và hoàn thành bậc trung học.

Mùa hè năm ngoái, Leng tốt nghiệp trung học và tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc (gaokao). Tuy nhiên, kết quả không đủ cao để cô vào đại học mà chỉ giúp cô có cơ hội theo học tại một trường cao đẳng.

Sau đó, Leng quyết định ở lại phụ giúp gia đình bạn trai trong công việc thu gom và xử lý rác.

Trong những video đăng trên mạng xã hội, Leng thường xuất hiện với hình ảnh gần gũi và thân thiết với gia đình bạn trai. Cô thậm chí cũng gọi người bố 64 tuổi của bạn trai là bố.

Leng cho rằng công việc thu gom rác hiện tại giúp cô có thu nhập để trang trải cuộc sống, trong khi người mẫu là ước mơ cá nhân. Theo cô, hai điều này hoàn toàn có thể song hành.

“Thu gom rác là cách để có một bữa ăn no, còn làm người mẫu là một ước mơ. Hai con đường này không hề mâu thuẫn”, Leng chia sẻ trên mạng xã hội.

Cô cũng ý thức rằng cơ hội dành cho mình trong ngành thời trang không nhiều và vì thế cần nỗ lực hơn những người khác.