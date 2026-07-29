Người dân TPHCM xếp hàng dài chờ mua loại thức uống có tên sữa tuyết Vân Nam đang "gây sốt" mạng xã hội

Xếp hàng dài chờ mua

16h40, nhiều người dân đi qua hẻm 688 thuộc đường Lê Đức Thọ (phường An Hội Đông, TPHCM) tỏ ra bất ngờ khi thấy dòng người đứng xếp hàng dài. Càng về chiều, hàng người càng dài, hai bên hẻm vắng cũng trở nên đông đúc, náo nhiệt.

Một hộ dân sống trong hẻm cho biết, sự náo nhiệt này diễn ra gần 1 tuần nay, sau khi nhóm bạn trẻ đem loại thức uống có tên sữa tuyết Vân Nam đến bán. Sau 1-2 ngày đầu, lượng người đến mua loại nước uống này càng đông hơn.

Nhiều bạn trẻ đến sớm, xếp thành hàng dài ở một bên con hẻm 688 đường Lê Đức Thọ (phường An Hội Đông, TPHCM) chờ mua sữa tuyết Vân Nam

17h, tại chiếc quầy nhỏ ốp gỗ đặt trước một ngôi nhà trong hẻm, người bán có biệt danh Miu cùng các nhân viên liên tục chuẩn bị từng ly sữa tuyết Vân Nam phục vụ khách. Trong khi đó, những người đến sau không khỏi thấp thỏm vì lo đến lượt mình quán đã hết hàng.

Nhiều người liên tục hỏi những khách đứng phía trước xem quán còn đủ phần hay không, bởi mỗi ngày nơi đây chỉ bán số lượng giới hạn.

Cầm ly sữa tuyết trên tay, Dinh (19 tuổi, phường An Hội Đông) cho biết quán bắt đầu mở bán từ 17h, nhưng cô đã có mặt từ 16h để xếp hàng. Dù đến khá sớm, khi tới nơi Dinh vẫn thấy hàng chục người đứng chờ từ trước.

Sau khoảng 30 phút xếp hàng chờ đợi, Dinh mới mua được 2 ly nước đang "gây sốt"

Sau khoảng 30 phút, Dinh và bạn mới được trải nghiệm loại thức uống đang “gây sốt” trên mạng xã hội.

Cùng ngày, chị Hân (39 tuổi, phường An Hội Đông) cũng đưa con và các cháu nhỏ đến đợi mua sữa tuyết Vân Nam. Đây là lần thứ 4 chị đến đợi mua loại thức uống này.

“Các con và cháu nhà tôi biết món này qua mạng xã hội và muốn đến trải nghiệm. Tôi đưa các cháu đến đây 3 lần rồi nhưng không mua được vì mọi người xếp hàng đông quá, đến lượt tôi quán đã hết hàng.

Sau 3 ngày liên tiếp đến xếp hàng, đến ngày thứ tư, chị Hân và các con, cháu mới mua được 4 ly sữa tuyết Vân Nam

Lần này, chúng tôi quyết định đến sớm hơn để “giành chỗ”. Sau khoảng 1 giờ xếp hàng, chúng tôi mới mua được 4 ly nước như mong muốn”, chị Hân chia sẻ.

Trong khi đó, một thực khách giấu tên cho biết ban đầu khá băn khoăn về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm bởi đây là món mới, chưa phổ biến trên thị trường. Để yên tâm hơn, người này quyết định theo dõi các phản hồi, đánh giá của những khách đã trải nghiệm trước khi đến mua.

"Sau khi không thấy những phản hồi tiêu cực, tôi mới quyết định đến thử. Dù vậy, đây là món được người bán học công thức từ mạng xã hội nên mọi người cũng nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi trải nghiệm", người này chia sẻ.

Thức uống "gây sốt"

Thuận (20 tuổi) cũng mua được ly sữa tuyết Vân Nam mong muốn sau khi xếp hàng. Thuận cho biết đây là lần đầu tiên trải nghiệm loại thức uống này.

“Khi mua, người bán khuyến cáo nên thưởng thức ngay mới ngon nên tôi trải nghiệm tại chỗ. Cảm nhận ban đầu của tôi là ly nước ngon, lạ miệng.

Thuận được khuyến cáo nên thưởng thức ngay sau khi mua mới ngon

Thức uống có vị ngọt thanh, béo từ sữa bò nấu lên. Vì sữa đông thành tuyết nên khi uống cho cảm giác mát lạnh, sảng khoái”, Thuận chia sẻ.

Người bán có biệt danh là Miu cho biết, thức uống này bắt nguồn từ mạng xã hội Trung Quốc. Tên gọi "sữa tuyết" bắt nguồn từ phần cốt sữa được xử lý để tạo kết cấu tơi, mịn như tuyết, kết hợp cùng lớp váng sữa béo nhẹ.

Sau khi thấy loại nước uống độc đáo này đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc, Miu quyết định học công thức rồi chế biến để bán tại TPHCM.

Người bán có biệt danh là Miu cho biết, thức uống này được cô học từ mạng xã hội Trung Quốc

Lần bán đầu tiên, Miu được thực khách cho biết hương vị thức uống không thực sự hấp dẫn. Sau đó, cô sáng tạo, gia giảm một số nguyên liệu để phù hợp với thị hiếu của khách hàng người Việt.

Miu cho biết: “Tôi đã bán sữa tuyết Vân Nam hơn 1 tuần và ngày nào cũng đông khách. Thức uống gồm sữa, váng sữa, kem phô mai. Điểm đặc biệt của món này là lớp váng sữa đông cứng.

Điểm đặc biệt của thức uống này là có lớp váng sữa đông cứng, người bán phải dùng muỗng lớn cạo lên cho tơi xốp như tuyết rồi mới bỏ vào ly sữa

Khi bán, chúng tôi dùng muỗng lớn nạo mạnh để lớp váng sữa tróc lên, có độ tơi xốp như tuyết. Lớp váng sữa này hòa quyện với sữa lạnh cho hương vị đặc biệt.

Khách có thể dùng sữa tuyết với Oreo, sữa chua, dâu sấy… để tăng hương vị. Mỗi ly sữa tuyết Vân Nam có giá 35.000 đồng”.

Mỗi ly sữa tuyết Vân Nam tại đây có giá 35.000 đồng

Miu tiết lộ, loại thức uống này có thời gian chế biến khá lâu. Công đoạn khó nhất là nấu váng sữa và đợi nguội, đông lại thành tuyết.

“Để làm việc này, tôi phải canh nhiệt độ. Vì đúng nhiệt độ, sữa mới cho hương vị đạt chuẩn. Do đó, tùy theo lượng nguyên liệu, thời gian chế biến, mỗi ngày tôi bán từ 50 đến 150 ly”, Miu nói thêm.

Ảnh, clip: Hà Nguyễn