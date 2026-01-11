MS 2026.011

Tại khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, em Phan Văn Thắng (SN 2007, trú tại thôn Yên Thắng, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) vừa trải qua ca phẫu thuật lớn, nằm bất động trên giường bệnh.

Sau tai nạn kinh hoàng, Thắng bị gãy dập cả hai xương đùi, có nguy cơ tàn phế. Ảnh: Sỹ Thông

Ngày 5/1/2026, trên đường đi làm thêm về, Thắng bất ngờ gặp tai nạn giao thông. Cú va chạm kinh hoàng, Thắng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết Thắng bị gãy dập cả hai xương đùi, đứt lìa ngón tay và chấn thương nghiêm trọng.

Ngồi lặng lẽ ở hành lang bệnh viện, đôi mắt chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1984, mẹ của Thắng) thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng. Chị nghẹn ngào kể: “Con vừa đi khám nghĩa vụ quân sự về, đạt loại ưu, đang chờ sau Tết lên đường nhập ngũ. Tranh thủ mấy ngày nghỉ, con đi làm thuê kiếm thêm ít tiền mua quần áo cho em, phụ mẹ tiền gạo… Vậy mà giờ đây, đôi chân gãy nát, ước mơ của con coi như khép lại…”.

Cô con gái Phan Thị Mỹ Tâm từng bị điện giật lúc 11 tháng tuổi, sức khỏe yếu ớt, chậm chạp. Ảnh: Sỹ Thông

Theo chị Hoài, bác sĩ nói tình trạng của Thắng rất phức tạp. Dù đã trải qua ca phẫu thuật xương đùi chân phải, nhưng Thắng vẫn cần nhiều đợt phẫu thuật và điều trị dài ngày, với chi phí dự kiến lên tới cả trăm triệu đồng.

Để có tiền đóng viện phí tạm ứng cho con, chị Hoài đã phải chạy vạy khắp nơi mới gom đủ 23 triệu đồng. Đến nay, tổng số tiền chị vay mượn để lo thuốc men, chi phí điều trị đã lên tới 100 triệu đồng, vượt xa khả năng của một người mẹ nghèo.

“Tôi đã gọi điện cầu cứu khắp nơi, ai thuê gì cũng làm, ai cho vay cũng mượn, nhưng giờ thực sự đã đường cùng rồi. Nhìn con nằm đó, tôi chỉ ước mình có thể gánh thay nỗi đau này cho con. Thời gian điều trị còn rất dài, không biết lấy tiền đâu để tiếp tục…”, chị Hoài rưng rưng nói.

Vừa ly hôn chồng, con trai lại gặp nạn, một mình chị Hoài phải gồng gánh, xoay xở. Ảnh: Sỹ Thông

Cuộc đời chị Hoài là chuỗi ngày dài cơ cực. Kết hôn từ năm 2006, nhưng đến nay chị chưa từng có được một căn nhà của riêng mình. Nỗi đau lớn nhất là vợ chồng chị vừa hoàn tất thủ tục ly hôn được vài tháng, giờ đây một mình chị gồng gánh chi phí điều trị cho Thắng và nuôi con gái út Phan Thị Mỹ Tâm (SN 2018).

Tài sản lớn nhất của ba mẹ con hiện nay chỉ là căn nhà cấp 4 dột nát, dựng nhờ trên đất của ông nội chồng cũ. Chi tiêu sinh hoạt của 3 mẹ con chị Hoài chỉ trông chờ vào 4 sào ruộng khoán và những buổi đi phụ hồ, bốc gỗ keo thuê của chị Hoài.

Mỹ Tâm, con gái út của chị, từng bị điện giật lúc mới 11 tháng tuổi, khiến sức khỏe yếu ớt, chậm chạp hơn bạn bè cùng trang lứa. Chỗ dựa tinh thần duy nhất của chị là Thắng thì giờ đây lại đang nằm lịm trên giường bệnh, đối mặt nguy cơ tàn phế.

Ba mẹ con chị Hoài đang ở nhờ trên đất của ông nội chồng cũ ở thôn Thượng Tiến. Ảnh: Sỹ Thông

Ông Phạm Văn Hồng, Trưởng thôn Yên Thắng cho biết, chị Hoài thuộc diện hộ gia đình đặc biệt khó khăn, không có nhà ở ổn định, phải sống nhờ trên đất của ông nội chồng cũ ở thôn Thượng Tiến. “Với hoàn cảnh hiện tại, gia đình chị Hoài rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để cháu Thắng có cơ hội tiếp tục điều trị”, ông Hồng chia sẻ.

Xác nhận thêm thông tin, anh Hồ Tùng Lâm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đức Thọ cho biết, em Phan Văn Thắng vừa tham gia sơ tuyển khám nghĩa vụ quân sự và đạt kết quả theo yêu cầu. Tuy nhiên, sau tai nạn nghiêm trọng này, khả năng phục hồi để nhập ngũ của em là rất khó.

Tết đã gần kề trong khi Thắng vẫn trải qua những cơn đau trên giường bệnh, đáng sợ hơn chính là đôi chân có nguy cơ tàn phế, không chỉ cướp đi ước mơ tuổi trẻ của em mà còn khiến gia đình lâm cảnh nợ nần. Người mẹ nghèo như chị Hoài chỉ còn biết trông chờ vào lòng nhân ái của cộng đồng để con trai có thêm cơ hội trở lại với cuộc sống.

Bạn đọc giúp đỡ em Phan Văn Thắng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.011 (em Phan Văn Thắng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp tới chị Nguyễn Thị Hoài (mẹ Phan Văn Thắng): thôn Yên Thắng, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0396117667