Hoài niệm tuổi thơ

Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê bình yên ở xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (nay là xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Thế Tuyền (SN 1992) có cảm xúc đặc biệt với những căn nhà mang kiến trúc đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ quê mình.

Vì tình yêu đặc biệt dành cho những vẻ đẹp truyền thống, Tuyền bén duyên với công việc tạo dựng mô hình nhà cổ Bắc Bộ, đem đến cho người xem những cảm xúc đặc biệt.

Tuyền bén duyên với công việc làm mô hình nhà cổ từ căn nhà cũ của ông bà nội

Thế Tuyền chia sẻ, anh từng theo học trường Đại học Xây dựng, có nền tảng nhất định về kỹ thuật, kết cấu và không gian. Sau này, anh làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh như buôn bán cây cối, tư vấn làm đẹp...

Dù không liên quan trực tiếp đến mô hình nhưng những công việc đó giúp anh rèn luyện sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và khả năng quan sát - những yếu tố quan trọng để phát triển công việc hiện tại.

Cách đây nhiều năm, khi căn nhà cũ của ông bà nội sắp được dỡ bỏ, xây mới, Tuyền thấy nuối tiếc và hoài niệm. Bởi lẽ, tuổi thơ anh gắn bó mật thiết với nơi này.

Anh miệt mài tạo dựng mô hình nhà cổ để giúp mọi người lưu giữ ký ức tuổi thơ

Anh quyết định mày mò dựng mô hình căn nhà của ông bà để lưu giữ kỷ niệm. Người thầy đầu tiên của Tuyền là ông ngoại - một kiến trúc sư xây dựng tài hoa. Anh học được từ ông những kiến thức về tỷ lệ, không gian, kết cấu... Ngoài ra, anh mày mò học hỏi cách làm từ những video hướng dẫn trên mạng.

“Tôi còn học nghề bằng cách quan sát từng chi tiết nhỏ của những căn nhà thực ngoài đời để đưa vào mô hình.

Căn nhà đầu tiên tôi làm có rất nhiều bỡ ngỡ như sai tỉ lệ, hỏng chi tiết, phải làm đi làm lại nhiều lần... Tuy nhiên khi hoàn thiện, thấy ngôi nhà quen thuộc hiện ra trong một phiên bản thu nhỏ, cả bầu trời ký ức tuổi thơ ùa về, tôi vừa vui, vừa xúc động”, Tuyền tâm sự.

“Thổi hồn” vào mỗi căn nhà

Tuyền tiếp tục làm thêm một vài mô hình nhà cổ Bắc Bộ, sau đó chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Những mô hình nhà thu nhỏ được mọi người khen ngợi rất nhiều.

Một vài người trong số đó nhắn tin kể cho Tuyền nghe về ngôi nhà của họ và nhờ anh làm mô hình nhà để giữ làm kỷ niệm. Nghề “lưu giữ ký ức” cứ thế gắn bó với Tuyền cho đến giờ.

Căn nhà cổ được thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết

Để hoàn thành một mô hình nhà, Tuyền phải trải qua các công đoạn như: tiếp nhận thông tin (qua hình ảnh, lời kể của khách hàng hoặc quan sát trực tiếp), dựng bản vẽ theo đúng tỉ lệ, chọn vật liệu phù hợp (gỗ, nhựa, kim loại, bê tông mô phỏng...), gia công từng chi tiết nhỏ, lắp ráp và hoàn thiện.

Qua đôi bàn tay khéo léo của chàng trai 9X, ngôi nhà xưa hiện lên như thật. Từng chi tiết như tường, mái, cổng, sân... đều được thiết kế một cách tỉ mỉ, mang nét đẹp đặc trưng của nhà cổ Bắc Bộ.

Với Tuyền, khó khăn lớn nhất của công việc này là tái hiện được “cái hồn” của căn nhà. Có những ngôi nhà đã được dỡ bỏ từ lâu, không còn hình ảnh lưu lại. Tuyền phải tái hiện dựa theo ký ức và lời kể của chủ nhà. Anh phải tỉ mỉ, khéo léo trong từng chi tiết để khi chủ nhà nhìn vào mô hình có thể thốt lên: “Đúng là căn nhà xưa của tôi rồi”.

Phía sau mỗi mô hình nhà là những câu chuyện xúc động

“Thời gian hoàn thành mỗi căn nhà khoảng 2 tuần đến hơn 1 tháng, tùy vào mức độ chi tiết và độ khó của nó. Đến giờ, tôi vẫn đang học nghề mỗi ngày để có thể tạo dựng những mô hình nhà ‘có hồn’ nhất”, Tuyền nói.

Trong nhiều năm theo nghề, Tuyền gặp nhiều câu chuyện xúc động liên quan đến những căn nhà cổ. Nhiều người tìm đến anh nhờ làm mô hình nhà khi bố mẹ đã mất, căn nhà cũng đã bị dỡ bỏ. Họ vừa khóc vừa kể cho anh nghe ký ức tuổi thơ của mình bên căn nhà xưa cũ.

Cũng có người gọi anh đến tận nơi để xem nhà, rồi chỉ cho anh xem từng góc nhà và nói: “Đây là chỗ mẹ tôi hay ngồi nhặt rau”; “Góc này bố tôi từng treo cái đài cũ”... Những lời kể mộc mạc, dung dị nhưng chứa đựng cả nỗi nhớ nhung và sự tiếc nuối.

“Có người làm mô hình nhà để đặt lên bàn thờ cha mẹ, có người mang mô hình nhà ra nước ngoài để mỗi lần nhớ quê còn có cái mà nhìn.

Lúc nhận nhà, có người chẳng nói gì, có người lặng yên ngắm nhà rất lâu rồi rơi nước mắt, có người run run chạm tay vào mô hình như sợ làm vỡ ký ức... Những lúc như vậy, tôi càng hiểu hơn ý nghĩa của công việc mình đang làm”, Tuyền chia sẻ.

Một trong những mô hình nhà ấn tượng của Tuyền

Với chàng trai Ninh Bình, mỗi căn nhà không chỉ là mô hình mà còn là câu chuyện đời, là ký ức của cả một gia đình, thế hệ. Nhờ vậy, anh càng thêm yêu và trân trọng công việc hiện tại của mình.

Ảnh: Nhân vật cung cấp