Gom tiền mua 'lá bùa' phòng đột quỵ

Chị Nguyễn Thị Hương (Phú Thọ) sống trong lo âu vì cha mẹ đều mắc tiểu đường và cao huyết áp - những yếu tố nguy cơ của đột quỵ. Nghe bạn bè truyền tai An cung ngưu hoàng hoàn (An cung) từng giúp người thân giảm hậu quả sau đột quỵ, chị không ngần ngại chi hàng chục triệu đồng mua thuốc về nhà cho bố mẹ hai bên dùng với mong muốn ngăn ngừa căn bệnh đáng sợ này.

Cũng với tâm lý phòng bệnh, bà Phạm Thị Thủy (61 tuổi, Nam Định) gom tiền con cháu biếu để mua hai viên An cung được quảng cáo của Hàn Quốc với giá hơn 3 triệu đồng.

Bà Thủy cho biết, một số người làm trong lĩnh vực y học cổ truyền nói tốt về sản phẩm nên bà tin rằng đây là “lá bùa” bảo vệ vợ chồng bà trước đột quỵ. Không chỉ mua để dùng, bà còn giới thiệu cho hàng xóm như một giải pháp phòng thân.

Tuy nhiên, mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An cung và mỹ phẩm nhập ngoại giả lớn nhất từ trước đến nay, với khối lượng ước tính hơn 1.000 tấn.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được. Ảnh: CACC

Những sản phẩm An cung được quảng cáo có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng thực tế không được nhập khẩu chính ngạch. Các đối tượng tìm mua viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc, cùng vỏ hộp, tem, nhãn mác từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam để đóng gói, hoàn thiện đưa ra thị trường và giới thiệu công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ.

Bệnh nặng vì sử dụng An cung

PGS Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM khẳng định ông chưa từng khuyến cáo người dân sử dụng An cung để phòng hoặc điều trị đột quỵ.

Theo ông, đột quỵ chủ yếu gồm nhồi máu não và xuất huyết não. Mỗi thể bệnh cần một cách xử trí khác nhau, trong đó cấp cứu và điều trị đúng thời điểm quyết định lớn đến khả năng sống còn cũng như mức độ di chứng.

“Không phải cứ đột quỵ là cho uống An cung. Tôi đã gặp nhiều bệnh nhân nhập viện sau khi sử dụng sản phẩm này nhưng triệu chứng không cải thiện, thậm chí nặng hơn”, PGS Thắng nói.

Họ thường chia sẻ rằng “nghe hàng xóm mách” loại thuốc này có tác dụng thần kỳ giúp người bệnh tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên, khi tiếp nhận, phần lớn các bệnh nhân đã bỏ lỡ “thời gian vàng” để được can thiệp y tế hiệu quả, đặc biệt là trong các trường hợp xuất huyết não - nơi việc dùng An cung không những không có tác dụng mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm tình trạng xấu đi.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh - Hội Bệnh lý mạch máu Việt Nam cho biết, trào lưu dùng An cung phòng đột quỵ đang phổ biến. Nhiều người đang chắt chiu từng đồng lương để mua viên thuốc này với rất nhiều hy vọng nhưng kết quả trên giường cấp cứu không như vậy.

Bản thân bác sĩ Mạnh cũng từng chứng kiến trường hợp người quen bị đột quỵ nhưng nhất quyết sử dụng An cung thay vì đến bệnh viện. Người bệnh sau đó tử vong.

Theo bác sĩ, điều đáng lo không chỉ là tiền bạc mà còn là tâm lý tin vào một sản phẩm như “thần dược”, từ đó trì hoãn việc cấp cứu.

Ở góc độ y học cổ truyền, bác sĩ Lê Thị Thúy Hằng, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3, cho biết An cung ngưu hoàng hoàn là bài thuốc cổ phương với nhiều thành phần dược liệu. Tuy nhiên, sản phẩm không thể thay thế các phương pháp điều trị hiện đại đối với người bị đột quỵ.

Đặc biệt, một số thành phần trong các sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn nguy cơ gây độc. Chẳng hạn, chu sa chứa thủy ngân và hùng hoàng chứa arsenic; nếu sử dụng không đúng cách hoặc kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến gan, thận và hệ thần kinh.

“Người dân không nên tự ý sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhất là trong tình huống cấp cứu đột quỵ”, bác sĩ Hằng cảnh báo.

Theo các bác sĩ, cách phòng đột quỵ hiệu quả không phải là mua sẵn An cung ngưu hoàng hoàn mà là kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Người mắc cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu cần được theo dõi và điều trị đúng hướng dẫn; đồng thời duy trì chế độ ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên và hạn chế các yếu tố nguy cơ. Khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, nói ngọng, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

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