Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở các địa phương, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giải quyết thủ tục hành chính không chỉ giúp nâng cao hiệu quả phục vụ người dân mà còn mở ra hướng đi mới trong giảm nghèo thông tin.

Tại phường Hòa Bình (Phú Thọ) mô hình trợ lý ảo Chatbot AI đang cho thấy những kết quả tích cực khi trở thành “cầu nối số” giữa chính quyền và người dân.

Trước đây, mỗi khi cần thực hiện một thủ tục hành chính, nhiều người dân phải trực tiếp đến bộ phận một cửa để hỏi thông tin, tìm hiểu thành phần hồ sơ hoặc quy trình thực hiện. Với người cao tuổi, người ít sử dụng công nghệ hay người ở xa trung tâm hành chính, việc tiếp cận thông tin đôi khi gặp không ít khó khăn. Từ thực tế đó, phường Hòa Bình đã triển khai thí điểm trợ lý ảo Chatbot AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm hỗ trợ người dân tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác và thuận tiện hơn.

Mô hình được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, cho phép người dân dễ dàng tìm kiếm thông tin về các thủ tục hành chính chỉ bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet. Thay vì phải chờ đợi hoặc đi lại nhiều lần, người dân có thể chủ động tra cứu thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, thời gian thực hiện, mức phí cũng như các bước nộp hồ sơ trực tuyến bất cứ lúc nào.

Người dân đã sử dụng chatbot để tra cứu thông tin và thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo UBND phường Hòa Bình, chatbot hiện hỗ trợ tra cứu thông tin đối với hàng chục thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như hộ tịch, chứng thực, giáo dục, lao động - thương binh và xã hội. Hệ thống hoạt động liên tục, giúp người dân tiếp cận thông tin công khai, minh bạch mà không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian.

Điểm nổi bật của mô hình là khả năng tương tác trực tiếp với người dùng. Thông qua các câu hỏi đơn giản, chatbot có thể hướng dẫn từng bước thực hiện thủ tục, giải đáp những thắc mắc phổ biến và cảnh báo các loại giấy tờ còn thiếu trước khi nộp hồ sơ. Nhờ đó, người dân hạn chế được tình trạng phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

Không chỉ hỗ trợ người dân, Chatbot AI còn góp phần giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ tại bộ phận một cửa. Những câu hỏi thường gặp được hệ thống tự động tiếp nhận và trả lời, giúp cán bộ có thêm thời gian tập trung xử lý các hồ sơ chuyên môn. Đây cũng là một trong những giải pháp giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Sau thời gian đưa vào vận hành thí điểm, hệ thống đã ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Hàng nghìn lượt công dân đã sử dụng chatbot để tra cứu thông tin và thực hiện các thủ tục hành chính. Nhiều người đánh giá cao sự thuận tiện của mô hình khi có thể tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến trực tiếp cơ quan hành chính.

Đặc biệt, đối với những thủ tục phát sinh thường xuyên như đăng ký khai sinh, xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch hay các thủ tục liên quan đến giáo dục, chatbot đã phát huy hiệu quả rõ nét. Người dân chủ động nắm bắt thông tin từ sớm, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thực hiện thủ tục nhanh hơn.

Từ những kết quả bước đầu, mô hình đang mở ra triển vọng nhân rộng tại nhiều địa phương, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ và từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo thông tin hiện nay.