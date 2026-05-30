Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Lạng Sơn vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 200 tỷ đồng.

Không chỉ là một dự án kỹ thuật, đây được xem là bước đi chiến lược nhằm xây dựng nền tảng dữ liệu hiện đại, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin thuận lợi hơn, góp phần thu hẹp khoảng cách số và giảm nghèo thông tin trên địa bàn.

Theo chủ trương được phê duyệt, dự án sẽ tập trung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số và Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an toàn và đáp ứng yêu cầu vận hành ngày càng lớn của chính quyền số.

Điểm đáng chú ý là hạ tầng mới không chỉ dừng ở việc mở rộng năng lực lưu trữ và xử lý dữ liệu. Dự án còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, nơi các cơ quan quản lý có thể kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin hiệu quả hơn.

Một trong những hạng mục trọng tâm của dự án là xây dựng nền tảng số tổng hợp, quản trị, phân tích và chia sẻ dữ liệu của tỉnh, kèm phần mềm phân tích mô hình AI/ML. Nền tảng này được kỳ vọng tạo môi trường dữ liệu tập trung, liên thông, phục vụ điều hành, khai thác dữ liệu lớn, phát hiện bất thường, hỗ trợ ra quyết định và thúc đẩy chia sẻ dữ liệu liên ngành.

Dự án thuộc nhóm B, gồm hai hạng mục chính: nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu (Data Center), bổ sung hệ thống lưu trữ và máy chủ xử lý; đầu tư nền tảng số tổng hợp, phân tích dữ liệu tỉnh cùng phần mềm phân tích AI/ML.

Một nền hành chính vận hành hiệu quả trên môi trường số sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, chính sách và các dịch vụ thiết yếu.

Từ góc độ phục vụ người dân, hạ tầng dữ liệu đồng bộ sẽ góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm việc phải cung cấp lại các thông tin đã có trong hệ thống. Khi dữ liệu được kết nối và chia sẻ thông suốt, người dân có thể tiếp cận các dịch vụ công nhanh hơn, thuận tiện hơn, đồng thời tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Các chuyên gia cho rằng, khoảng cách thông tin hiện nay không chỉ xuất phát từ điều kiện địa lý hay khả năng tiếp cận Internet mà còn nằm ở mức độ sẵn sàng của hệ thống dữ liệu và dịch vụ số. Một nền hành chính vận hành hiệu quả trên môi trường số sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, chính sách và các dịch vụ thiết yếu, từ đó góp phần giảm nghèo thông tin một cách bền vững.

Dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029, với địa điểm thực hiện tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Lạng Sơn.

Trong năm 2026, các cơ quan chức năng sẽ tập trung hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, làm cơ sở triển khai những bước tiếp theo.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời xây dựng phương án triển khai bảo đảm hiệu quả, đồng bộ và phù hợp với định hướng chuyển đổi số của địa phương.

Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, các sở, ngành cũng được yêu cầu chủ động rà soát, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Đây là yếu tố then chốt bởi hạ tầng hiện đại chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng với nguồn dữ liệu đầy đủ, chính xác và được chia sẻ thông suốt giữa các cơ quan.