Nếu một mô hình trí tuệ nhân tạo như ChatGPT tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trường đại học hàng đầu Nhật Bản năm 2026, mô hình này không chỉ đỗ mà còn có thể đứng đầu bảng xếp hạng - nhờ đạt điểm cao hơn bất kỳ thí sinh nào, theo nghiên cứu của startup AI LifePrompt.

Nghiên cứu này sử dụng ba mô hình AI lớn gồm ChatGPT 5.2 Thinking của OpenAI, Gemini 3 Pro Preview của Google và Claude Opus 4.5 của Anthropic. Các mô hình được cho làm bài thi tuyển sinh thực tế do Đại học Tokyo tổ chức vào tháng 2/2026, dùng để tuyển sinh cho khóa học bắt đầu từ tháng 4.

Trong đó, bài thi khoa học nhóm 3 của trường - thường dành cho những thí sinh muốn vào ngành y - được xem là một trong những kỳ thi khó nhất Nhật Bản.

Thí sinh tham gia kỳ thi đại học tại Nhật Bản. Ảnh: Jiji Photo/Japantimes

Kết quả cho thấy, hai trong số ba mô hình AI đạt điểm cao hơn mức điểm cao nhất của thí sinh con người trong kỳ thi năm nay (khoảng 454/550 điểm). ChatGPT là mô hình đạt điểm cao nhất, với khoảng 504 điểm, vượt người đứng đầu hơn 50 điểm.

Đáng chú ý, các bài thi này chủ yếu yêu cầu trả lời tự luận dài, thay vì trắc nghiệm - vốn là dạng bài từng gây khó khăn cho AI trước đây. Vì vậy, kết quả năm 2026 được xem là bước tiến lớn, trong khi hai năm trước, vào năm 2024, ChatGPT-4 vẫn chưa đạt nổi điểm đỗ ở bất kỳ nhóm thi nào của Đại học Tokyo.

Thậm chí năm nay, ChatGPT đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các bài toán, bao gồm cả toán dành cho khối khoa học tự nhiên. Trong khi đó, năm ngoái, phiên bản ChatGPT o1 chỉ đạt 38/120 điểm.

Ở lần thử mới nhất, ChatGPT cũng đạt gần mức tuyệt đối ở các môn khoa học như Vật lý và Hóa học, đồng thời giữ mức điểm cao ở môn Tiếng Anh (khoảng 90%). Tuy nhiên, mô hình này gặp khó khăn hơn ở các môn khoa học xã hội, đặc biệt là phần tự luận dài như Lịch sử thế giới (chỉ đạt khoảng 25%).

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các mô hình AI vẫn gặp hạn chế khi xử lý các biểu đồ trực quan trong đề thi, đồng thời chưa thể xây dựng mạch văn mượt mà khi viết bằng tiếng Nhật.

Dù vậy, ChatGPT vẫn đạt khoảng 503/550 điểm ở ba tổ hợp khoa học của Đại học Tokyo và khoảng 453/550 điểm ở ba tổ hợp khoa học xã hội - đều vượt xa mức điểm đỗ và cao hơn bất kỳ thí sinh nào. Trong khi đó, Gemini thể hiện nhỉnh hơn ChatGPT ở nhóm khoa học xã hội với khoảng 460 điểm.

Cũng theo nghiên cứu này, cả ba mô hình AI đều có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh của một trường đại học danh tiếng khác tại Nhật Bản là Đại học Kyoto, với mức điểm cao hơn cả điểm tối đa mà thí sinh con người từng đạt được ở mọi ngành học.