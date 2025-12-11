Theo danh sách thường niên được Apple công bố hôm 10/12, ChatGPT dẫn đầu nhóm ứng dụng miễn phí (không bao gồm game) với lượng cài đặt cao nhất năm 2025.

Theo sau là Threads, Google, TikTok, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google Maps, Gmail và Google Gemini.

ChatGPT được tải nhiều nhất năm 2025 tại Mỹ. Ảnh: NurPhoto

Sự thống trị của ChatGPT thể hiện bước nhảy vọt chỉ trong hai năm. Năm 2024, ứng dụng đứng thứ 4, còn vị trí số 1 thuộc về ứng dụng bán hàng Trung Quốc Temu.

Năm 2023, dù mới ra mắt tháng 5 với sức hút lớn, ChatGPT vẫn chưa lọt top 10. Việc vượt qua những “tượng đài” như Instagram hay TikTok chứng tỏ mức độ thâm nhập sâu rộng của AI vào đời sống người dùng Mỹ, đồng thời báo hiệu khả năng OpenAI có thể thách thức sự thống trị của Google trong lĩnh vực tìm kiếm trên thiết bị di động.

Trước đó, vào tháng 3 năm nay, ChatGPT đã trở thành ứng dụng được tải nhiều nhất toàn cầu, vượt TikTok và Instagram - một dấu hiệu rõ ràng cho thấy vị trí số 1 tại Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cùng với bảng xếp hạng ứng dụng, Apple cũng công bố danh sách game nổi bật năm 2025. Block Blast! là game miễn phí được tải nhiều nhất, trong khi Minecraft dẫn đầu nhóm game trả phí.

Trên iPad, YouTube đứng đầu top ứng dụng miễn phí, còn Procreate là ứng dụng trả phí được tải nhiều nhất. Ở hạng mục game iPad miễn phí, Roblox tiếp tục giữ ngôi vương.

Danh sách đầy đủ các ứng dụng và trò chơi được tải nhiều nhất đã được Apple đăng tải trên trang chủ của mình.

Ứng dụng iPhone miễn phí phổ biến nhất năm 2025 tại Mỹ

1. ChatGPT

2. Threads

3. Google

4. TikTok – Videos, Shop & LIVE

5. WhatsApp Messenger

6. Instagram

7. YouTube

8. Google Maps

9. Gmail - Email by Google

10. Google Gemini

Ứng dụng iPhone trả phí phổ biến nhất năm 2025 tại Mỹ

1. HotSchedules

2. Shadowrocket

3. Procreate Pocket

4. AnkiMobile Flashcards

5. Paprika Recipe Manager 3

6. SkyView®

7. TonalEnergy Tuner & Metronome

8. AutoSleep Track Sleep on Watch

9. Forest: Focus for Productivity

10. RadarScope

Game iPhone miễn phí phổ biến nhất năm 2025 tại Mỹ

1. Block Blast!

2. Fortnite

3. Roblox

4. Township

5. Pokémon TCG Pocket

6. Royal Kingdom

7. Clash Royale

8. Vita Mahjong

9. Whiteout Survival

10. Last War: Survival

Game iPhone trả phí phổ biến nhất năm 2025 tại Mỹ

1. Minecraft: Dream it, Build it!

2. Balatro

3. Heads Up!

4. Plague Inc.

5. Geometry Dash

6. Bloons TD 6

7. Stardew Valley

8. Papa’s Freezeria To Go!

9. Animal Crossing: Pocket Camp C

10. Red’s First Flight

(Theo TechCrunch)