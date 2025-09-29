Chiến thắng của châu Âu

Ryder Cup, sự kiện lớn nhất của golf, giải đấu thể thao được theo dõi nhiều thứ 3 sau Olympic và World Cup. New York, thủ đô của thế giới. Tổng thống Donald Trump bước xuống từ Air Force One để cổ vũ cho đội Mỹ. Michael Jordan ngồi hàng ghế đầu.

Trên sân là Scottie Scheffler, số 1 thế giới, và Bryson DeChambeau mang dáng dấp của ngôi sao nhạc rock. Hơn 50.000 khán giả mỗi ngày trực tiếp tại sân Bethpage lộng lẫy, cùng hàng trăm triệu người xem qua truyền hình.

Đội châu Âu vô địch Ryder Cup 2025 trên sân khấu kiểu Broadway. Ảnh: EFE

Nước Mỹ dàn dựng một vở kịch Broadway hoàn hảo: đầy đủ kinh phí, sân khấu, diễn viên và nhạc nền, suýt nữa khép lại bằng màn lội ngược dòng chưa từng có. Chỉ còn thiếu cú xoay kịch bản cuối cùng.

Châu Âu trụ vững trước cú phản công nghẹt thở và đầy kiêu hãnh của Mỹ ở loạt trận đơn, giành chiến thắng sít sao 15-13 để giữ cúp bằng bản lĩnh và phong thái.

Mỹ càng làm rạng rỡ chiến thắng của châu Âu nhờ vào sự kháng cự anh hùng, giành tới 8,5 điểm trong loạt trận cuối cùng – kỷ lục trong một ngày Chủ nhật. Đội khách chỉ thắng một trận đơn duy nhất, khi Ludvig Aberg đánh bại Cantlay.

Ryder Cup đã trở thành “sân chơi” của châu Âu kể từ năm 1979, khi các tay golf Anh đón các đồng đội lục địa tham gia thách thức đế chế Mỹ.

Kể từ cột mốc ấy, châu Âu đã thắng 13 lần, Mỹ chỉ 9 lần, và có một trận hòa. Thống kê những năm gần đây càng áp đảo: 11 trong 15 kỳ, trong đó 6/8 kỳ gần nhất. Chiến thắng lần này ở New York có ý nghĩa đặc biệt, bởi vượt qua được áp lực sân khách và bầu không khí rực lửa.

Đây là lần đầu tiên đội chủ nhà thua kể từ Medinah 2012, khi châu Âu của Olazabal tạo nên màn ngược dòng thần kỳ. Nếu ngày đó được gọi là “phép màu Medinah”, thì lần thứ 5 đăng quang trên đất Mỹ (sau 1987, 1995, 2004 và 2012) cũng ngọt ngào chẳng kém.

Châu Âu dẫn trước tới 7 điểm (11,5–4,5) sau hai ngày thi đấu foursomes và fourballs, cách biệt lớn nhất trong lịch sử giải ở thời điểm ấy.

Châu Âu mừng danh hiệu. Nguồn: @RyderCupEurope

Trận quyết định rơi vào loạt đấu đơn hôm Chủ nhật, sau khi Hovland (Na Uy) bị chấn thương nên hòa với Harris English mà không thi đấu.

Chỉ cần thêm 2 điểm để bảo vệ cúp, tưởng như con đường bằng phẳng lại biến thành chông gai. Cameron Young thắng Justin Rose ở hố cuối trận đầu tiên, Justin Thomas vượt Tommy Fleetwood cũng ở hố cuối, còn John Rahm thua Xander Schauffele 4&3. Mỹ lấy liền 3 điểm.

Aberg kịp mang lại hy vọng cho châu Âu khi thắng Cantlay 2&1. DeChambeau gỡ hòa trước Matt Fitzpatrick dù từng bị dẫn 5 hố sau hố số 7. Scheffler đánh bại Rory McIlroy ở trận “đinh” chỉ với một hố.

Ryder Cup trở thành trận chiến sinh tử. J.J. Spaun thắng Sepp Straka, rồi Shane Lowry – người luôn thở cùng nhịp điệu Ryder – giành nửa điểm trước Henley để giữ chắc chiếc cúp. Ben Griffin vượt Rasmus Hojgaard, và Tyrrell Hatton lấy thêm nửa điểm từ Collin Morikawa để châu Âu chiến thắng trọn vẹn.

Cuộc chiến số 1 vs số 2

Một ngày golf rực lửa. Ở màn so tài Scheffler vs McIlroy, số 1 đối đầu số 2 thế giới, cô đọng toàn bộ năng lượng của Ryder Cup.

McIlroy là mục tiêu của những lời lăng mạ từ khán giả New York hôm thứ Bảy, khi bia bán 15 USD biến sân golf Bethpage thành… quán nhậu. Sự việc đi xa hơn tiếng la ó thường thấy: những công kích cá nhân nhắm vào anh và gia đình ngay trong sân.

McIlroy nâng cúp sau khi phải hứng chịu những lời lăng mạ. Ảnh: @RyderCupEurope

Tình cảnh tệ đến mức Justin Thomas phải ra hiệu xin khán giả giữ im lặng để McIlroy tập trung. Cuối cùng, tay golf Bắc Ireland nổi giận, quay lại đáp trả.

Dưới bầu không khí ấy, McIlroy bước vào trận gặp Scheffler. Scottie bật khóc ở New York hôm thứ Bảy, hai năm sau khi từng trải qua thất bại nặng nề nhất trong lịch sử foursomes (đánh với Koepka; thua 9&7 trước Aberg - Hovland tại Roma).

Ở Bethpage, Scheffler thua cả 4 trận trong hai ngày đầu trước khi hạ McIlroy trong loạt quyết định.

Chiến thắng của châu Âu tại New York cho thấy sự bền vững của một mô hình. Vẫn là đội trưởng Luke Donald như ở Roma, với 11/12 tay golf từng vô địch (chỉ thay Rasmus Hojgaard cho Nicolai).

Với sự hỗ trợ của chuyên gia thống kê Dodo Molinari, đội hình châu Âu trình diễn sức mạnh cá nhân và tập thể.

Có đến 10 người trong số họ gia nhập danh sách 37 tay golf từng thắng trên đất khách. Golf đã gọi tên châu Âu.