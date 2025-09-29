Real Madrid đến sân Metropolitano đấu Atletico với tinh thần cao ngút, toàn thắng từ đầu mùa (6 ở La Liga và 1 tại Champions League), nhưng rốt cuộc đã phải gánh chịu trận thua lịch sử - lần đầu tiên sau 75 năm để thủng lưới 5 bàn trước đối thủ cùng TP.

Mbappe tiếp tục ghi bàn nhưng không thể giúp Real Madrid tránh được trận thua bẽ bàng 2-5 Atletico. Ảnh: EFE

Xabi Alonso thừa nhận, Real Madrid đáng bị thua và không có gì để bào chữa, khi đội đã có trận đấu tệ hại trước Atletico chơi quyết liệt, hay hơn hẳn.

Theo Defensa Central, một không khí ảm đạm diễn ra ở phòng thay đồ đội bóng áo trắng, với đủ phản ứng khác nhau từ dàn sao.

Vinicius là một trong những cầu thủ thất vọng nhất với màn trình diễn của đội nhà, cảm thấy rất mất mặt, lập tức nung nấu ‘báo thù’ Atletico ở cuộc tái đấu.

Nguồn trên cho biết, Vinicius đã nói chuyện với Kylian Mbappe về những gì xảy ra ở Metropolitano và tuyên bố chắc nịch cũng là lên tinh thần cho đồng đội người Pháp: “Tại Bernabeu, chúng ta sẽ ghi lại 5 bàn vào lưới họ, rồi cậu sẽ thấy…”.

Mbappe là người gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid, tiếp tục chuỗi ghi bàn ấn tượng của mình, nâng tổng số lên 10 bàn sau 8 trận. Nhưng phong độ cá nhân của anh không đủ để che những thiếu sót chung của toàn đội, dẫn đến thất bại thảm họa 2-5 trước Atletico.

Vinicius nói chắc nịch với Mbappe, Real Madrid sẽ ghi lại 5 bàn vào lưới Atletico ở trận lượt về tại Bernabeu. Ảnh: EFE

Alvaro Carreras cùng Dean Huijsen đều có một ngày thi đấu đáng quên - cả 2 không xử lý bóng tốt, mắc những sai lầm nghiêm trọng khi kèm Julian Alvarez và Alexander Sorloth.

Một cái tên khác được nhắc đến là Jude Bellingham, người lần đầu trở lại đội hình chính kể từ FIFA Club World Cup 2025. Xabi Alonso cố gây bất ngờ cho Simeone bằng cách đưa tiền vệ người Anh vào sân, nhưng kế hoạch đã không diễn ra như mong đợi.

“Real Madrid cần phải rút ra được những bài học cho mình sau thất bại trước Atletico”, Xabi Alonso cho hay.

Trận đấu tiếp theo của thầy trò Xabi là chuyến làm khách Kairat di chuyển tốn nhiều sức lực, ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, diễn ra lúc 23h45 ngày 30/9.