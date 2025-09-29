Barca đã hoàn thành được mệnh lệnh Hansi Flick đưa ra: phải thắng Sociedad để vươn lên dẫn đầu La Liga, tận dụng cú ngã đau của Real Madrid – để thua thảm 2-5 Atletico.

Lamine Yamal vào sân và chỉ mất 1 phút để tạo khác biệt cho Barca. Một sự kết hợp ăn ý tuyệt vời 2 thế hệ: Yamal 18 tuổi và Lewandowski 37 tuổi. Ảnh: FCB

Tuy nhiên, đó là trận đấu không dễ dàng và thật may trong cảnh bị tổn thất Joan Garcia và Raphinha vì chấn thương, Lamine Yamal kịp trở lại với Barca sau 4 trận vắng mặt.

Cụ thể, phút 58 Yamal vào sân giữa những tiếng vỗ tay vang dội, thời điểm trận đấu đang hòa 1-1 và Barca đang khó khăn trong việc tìm bàn thắng.

Tài năng này lập tức tạo ra sự khác biệt, định đoạt cuộc chơi ở ngay phút sau đó, với pha kiến tạo tuyệt vời để Robert Lewandowski đánh đầu, ấn định chiến thắng ngược 2-1 cho Barca trước Sociedad.

Với 19 điểm trong tay, Barca leo lên dẫn đầu La Liga, nhờ hơn Real Madrid 1 điểm.

Hansi Flick vui mừng với sự trở lại đúng lúc của Lamine Yamal. Ảnh: X Barca Times

Sau trận, Hansi Flick bày tỏ niềm vui với sự trở lại của Lamine Yamal: “Thật tuyệt khi Barca có cậu ấy trở lại. Mọi người đều thấy Lamine Yamal hay thế nào. Vừa vào sân, cậu ấy đã ngay lập tức thể hiện uy lực và khả năng tạo ra cơ hội của mình”.

Nhưng nhà cầm quân này không quên nhấn mạnh vào giá trị tập thể: “Tôi nghĩ toàn đội đã làm rất tốt. Tất cả các cầu thủ đã cống hiến hết mình. Thật tuyệt vời. Ngày mai, Barca sẽ tập trung vào chuẩn bị cho cuộc chiến với PSG”.

Hansi Flick không quên nhắn đến Real Madrid: “Thật tốt khi dẫn đầu La Liga. Chúng tôi phải giữ vững vị trí số 1 ấy. Điều đó sẽ gây áp lực lên Real Madrid và tất cả các đối thủ. Để được vậy thì đòi Barca phải tiếp tục nỗ lực không ngừng”.

Lamine Yamal trở lại và điều đó cho thấy anh sẵn sàng cùng Barca nghênh chiến PSG ở Cúp C1, lúc 2h ngày 2/10.