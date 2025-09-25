Sức hút Ryder Cup

Ryder Cup từ lâu không chỉ đơn thuần là một giải golf, mà là “sự kiện toàn cầu” với sức lan tỏa vượt xa khuôn khổ của một môn thể thao vốn thường được gắn với sự tinh hoa.

Trở lại với phiên bản 2023 tại Rome, những con số thống kê đủ để chứng minh: hơn 270.000 khán giả đến từ 100 quốc gia đã đổ về sân, trong khi lượng khán giả truyền hình ước tính đạt 600 triệu người trên toàn thế giới.

Đội châu Âu muốn bảo vệ danh hiệu Ryder Cup. Ảnh: X/Ryder Cup

Rome khi ấy không chỉ là thủ đô của Italia, mà còn trở thành trung tâm chú ý của thể thao toàn cầu.

Tác động kinh tế mà Ryder Cup 2023 để lại cũng rất rõ rệt. Theo ước tính, sự kiện này mang về hơn 260 triệu euro cho nền kinh tế Italia (khoảng 8.063 tỷ).

Chỉ riêng ngành khách sạn trong tuần cao điểm đã đạt 34 triệu euro doanh thu, trong khi các khoản chi tiêu ngoài lưu trú như ăn uống, giao thông, giải trí, mua sắm… lên tới 72 triệu euro.

Một dữ liệu đáng chú ý khác: cứ 10 euro mà du khách chơi golf chi tiêu, thì chỉ 1 euro rót trực tiếp vào sân golf, còn lại đều lan tỏa sang ẩm thực, văn hóa, thương mại địa phương.

Đó chính là lý do tại sao giới chức du lịch và thể thao coi Ryder Cup như một động lực phát triển vùng, thay vì chỉ là một giải đấu thể thao khép kín.

Giới giải trí ngày càng quan tâm đến Ryder Cup, giúp tăng thêm hiệu ứng truyền thông và quảng bá.

Trong phiên bản 2025, sân Bethpage Black, New York, tổ chức Ryder Cup All-Star Game, một sự kiện All-Star giữa những nhân vật nổi tiếng của châu Âu và Mỹ, đóng vai trò như món khai vị cho cuộc đấu lớn.

Ở đó, người ta thấy nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones thi đấu cùng Pau Gasol (cựu ngôi sao bóng rổ), đối thủ là Michael Strahan (cựu cầu thủ bóng bầu dục Mỹ) và ca sĩ Miranda Lambert...

Di sản

Không chỉ dừng ở dòng tiền trước mắt, Ryder Cup còn tạo ra những hiệu ứng kéo dài. 19% số khán giả quốc tế đến Rome vì giải đấu đã chọn kéo dài kỳ nghỉ, hoặc trước, hoặc sau sự kiện.

Điều này đồng nghĩa với việc du khách không chỉ đến để xem golf, mà còn gắn trải nghiệm thể thao với việc khám phá di sản văn hóa – du lịch của nước đăng cai.

Đội chủ nhà Mỹ dự Ryder Cup 2025. Ảnh: X/Ryder Cup

Đây là cú hích truyền thông không thể mua bằng quảng cáo thông thường, góp phần củng cố vị thế của Italia như một điểm đến kết hợp giữa thể thao, du lịch và văn hóa.

Quan trọng hơn, Ryder Cup còn để lại “di sản” bền vững. Tại Rome, cơ sở hạ tầng sân golf được cải thiện, hệ thống giao thông được nâng cấp, và thương hiệu “golf & du lịch Italia” được quảng bá toàn cầu.

Có thể nói, đây là phần thưởng mà ít giải thể thao nào có thể đem lại: sự kiện kết thúc, nhưng giá trị tích lũy vẫn tiếp tục gia tăng.

Cũng cần nhấn mạnh rằng golf ngày nay không còn là một bộ môn “xa xỉ” như nhiều định kiến. Nhiều câu lạc bộ đã cung cấp gói thẻ theo lượt, không cần phải là hội viên.

Golf là môn thể thao có thể chơi từ 12 đến 80 tuổi, lại gắn liền với sức khỏe và hoạt động thể chất.

Nếu có thêm các sân tập miễn phí, tạo điều kiện để tiếp cận dễ dàng hơn, golf hoàn toàn có thể đến gần với đông đảo công chúng.

Đó chính là lý do các chính quyền, hiệp hội thể thao, cũng như ban tổ chức Ryder Cup đặt niềm tin vào golf – không chỉ như một môn thể thao, mà còn như công cụ thúc đẩy cộng đồng khỏe mạnh, gắn kết và phát triển bền vững.

Bài học từ Ryder Cup 2023 cho thấy: đăng cai giải đấu không chỉ mang về lợi ích kinh tế tức thời, mà còn nâng tầm hình ảnh quốc tế của quốc gia tổ chức, đồng thời khẳng định năng lực đăng cai các sự kiện thể thao lớn.

Khi Rome rực sáng năm 2023, Italia không chỉ được nhớ đến như quê hương của bóng đá phòng ngự và hiện tượng quần vợt Jannik Sinner hay di sản văn hóa, mà còn là điểm đến hàng đầu của golf thế giới.

Không phải ngẫu nhiên mà cách nay 2 tháng, Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng khi giành quyền đăng cai Ryder Cup 2031. Đó cũng là chiến thắng của thành phố đăng cai Girona, và của xứ Catalunya.