Khoảng 8h sáng 14/11, người dân phát hiện hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà số 12, nằm sâu trong ngõ 13/94/54 đường Lĩnh Nam (Hà Nội).

Thời điểm xảy ra cháy, một cụ ông ở trong nhà đã kịp thoát ra ngoài an toàn.

"Lúc đó tôi thấy có khói bốc ra từ bên trong, người dân xung quanh hô hoán nhau dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành", một người phụ nữ sống gần đó kể lại.

Do ngôi nhà cháy nằm trong ngõ sâu khiến ô tô chữa cháy phải đỗ ở bên ngoài. Ảnh: Đình Hiếu

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt đám cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy và 1 xe bồn tiếp nước đến hiện trường.

Tuy nhiên, do vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà nằm quá sâu trong ngõ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận mà phải dừng ở ngoài ngõ 13 đường Lĩnh Nam. Lực lượng chữa cháy đã huy động nguồn nước từ một cơ sở sản xuất gần đó để nhanh chóng dập lửa, ngăn cháy lan sang các nhà xung quanh.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, nhiều đồ đạc bên trong đã bị cháy rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.