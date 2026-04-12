Sáng nay (12/4), Công an phường Tân Thới Hiệp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trọ khiến 2 người tử vong.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ vụ cháy. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân sống gần một tiệm thuốc tây trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp) bất ngờ choàng tỉnh bởi tiếng hô hoán, kêu cứu thất thanh.

Khi chạy ra kiểm tra, người dân phát hiện khói lửa đã bùng phát dữ dội, bao trùm một phần dãy nhà trọ gần đó. Những người có mặt tại hiện trường đã lập tức huy động bình chữa cháy mini và nguồn nước tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Thi thể hai nạn nhân vụ cháy được chuyển về nhà xác Bình Hưng Hòa. Ảnh: HC

Nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều mũi tiếp cận, vừa dập lửa vừa phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu.

Vụ cháy khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch phường Tân Thới Hiệp xác nhận vụ việc và cho biết các đơn vị liên quan đang điều tra vụ cháy, đồng thời tiến hành công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ các nạn nhân.