Sáng 7/2, tại Vườn Bách Thảo Hà Nội, CLB Người khiếm thị yêu chạy – dưới sự bảo trợ của Hội Người mù Việt Nam tổ chức hoạt động “Chạy cùng người khiếm thị” với chủ đề “Vượt qua bóng tối”.

Hoạt động ý nghĩa dành cho người khiếm thị tại Hà Nội

Sự kiện nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay giúp người khiếm thị tiếp cận chạy bộ, đồng thời truyền cảm hứng để họ tự tin phá bỏ mọi rào cản.

Hiện CLB có khoảng 100 thành viên, gồm người khiếm thị và người dẫn đường, trở thành mái nhà chung gắn kết, sẻ chia.

Trong CLB có 3 VĐV khiếm thị (Vũ Tiến Mạnh, Vũ Kim Thủy, Tạ Đình Hán) được triệu tập vào danh sách ĐT điền kinh khuyết tật Việt Nam tham gia tranh tài tại các kỳ Asian Para Games và đạt nhiều huy chương.

Từ phong trào cộng đồng, những bước chạy không ánh sáng đang mở ra con đường thể thao chuyên nghiệp và đầy hy vọng cho người khiếm thị Việt Nam.