Theo phản ánh của bà Lê Thị Bạch Liên (ngụ tại số 646A Hậu Giang), tiếng chuông báo cháy vang lên inh ỏi từ khoảng 2h sáng và kéo dài đến tận 6h, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và giấc ngủ của cả khu phố.

Ban đầu, bà Liên ngỡ là chuông báo trộm nên hoảng hốt gọi người thân kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi xác minh, bà phát hiện âm thanh chói tai này phát ra từ hệ thống báo cháy của hai căn nhà sát vách.

Mặc dù chuông báo liên tục nhưng hiện trường không hề có dấu hiệu hỏa hoạn hay khói. Bà đã cố gắng liên hệ với chủ nhà để xử lý sự cố nhưng căn nhà vẫn khóa chặt, không có người ra mở cửa.

Bà Lê Thị Bạch Liên chia sẻ rằng cuộc sống của bà bị xáo trộn nghiêm trọng vì tiếng chuông báo cháy kêu inh ỏi liên tục trong nhiều giờ liền. Ảnh: Tuấn Hùng

Không chỉ gia đình bà Liên, nhiều hộ dân xung quanh cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Họ cho biết, tiếng chuông với âm lượng cực lớn kéo dài suốt đêm khiến giấc ngủ của người dân bị gián đoạn hoàn toàn.

“Tiếng chuông kêu liên hồi không nghỉ khiến tôi nhức đầu, mệt mỏi kinh khủng. Người trẻ còn chịu không nổi huống chi người già. Cả khu phố náo loạn, ai cũng chạy ra ngoài vì lo sợ hỏa hoạn thật”, một người dân chia sẻ.

Trong lúc chuông báo cháy vang lên, người dân xác nhận không có bất kỳ vụ cháy nổ nào được ghi nhận. Ảnh: Tuấn Hùng

Anh Hùng Dũng, một cư dân trong khu vực, cho rằng việc lắp đặt hệ thống báo cháy là cần thiết. Tuy nhiên, sự cố kỹ thuật khiến chuông báo cháy “báo giả” kéo dài có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng, từ ô nhiễm tiếng ồn đến việc khiến người dân trở nên chủ quan nếu không may xảy ra hỏa hoạn thật.

Đến 6h sáng cùng ngày, tiếng chuông vẫn chưa được tắt. Người dân lo ngại rằng nếu tình trạng này tái diễn, họ có thể mất cảnh giác trước nguy cơ cháy nổ, tiềm ẩn hậu quả khó lường.

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND phường Phú Lâm xác nhận sự cố xảy ra do hệ thống chuông báo cháy bị chạm mạch.

Theo vị này, thời điểm xảy ra sự việc, chủ nhà không có mặt tại nơi ở. Lực lượng cảnh sát khu vực đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc và đang liên hệ với chủ nhà để yêu cầu khắc phục, sửa chữa.