Hưng Yên:

Trưa 27/5, tại khu vực sân một cây xăng trên Quốc lộ 10, đoạn qua xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, xảy ra vụ cháy nghiêm trọng khiến hai xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, hai xe khách mang biển kiểm soát Hải Phòng đang đỗ trong sân cây xăng thì bất ngờ một xe bốc cháy. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan sang xe còn lại.

Do cả hai phương tiện đều có kích thước lớn, chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên chỉ trong thời gian ngắn, lửa đã bao trùm toàn bộ hai xe. Cột khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng hốt.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực cây xăng gần đó.

Hiện trường vụ cháy.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn vào khoảng 12h cùng ngày.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên hai xe không có người. Tuy nhiên, cả hai phương tiện đều bị lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt tại hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.