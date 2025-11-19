Thai phụ N.T.T (30 tuổi, Thanh Hóa) được phát hiện thai nhi bị tràn dịch màng phổi phải từ tuần 22 khi khám tại bệnh viện địa phương. Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần, lượng dịch tăng nhanh và xuất hiện ở cả hai bên, khiến chị được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Tại Trung tâm Can thiệp bào thai, kết quả siêu âm cho thấy dịch màng phổi dày 70mm ở bên phải và 38mm bên trái; phổi phải gần như bị xẹp hoàn toàn, phổi trái xẹp một phần. Thai nhi còn bị dư ối và tim bị đẩy lệch do áp lực dịch trong lồng ngực.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chạy đua cứu thai nhi. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp tràn dịch màng phổi nặng, cần can thiệp khẩn cấp để giảm áp lực và cứu phổi của thai nhi. Ê-kíp quyết định tiến hành đặt shunt dẫn lưu dịch màng phổi.

Dưới hướng dẫn siêu âm, kim dẫn đường được đưa qua thành bụng mẹ vào khoang màng phổi của thai nhi. Chiếc shunt nhỏ được đặt đúng vị trí, giúp dẫn lưu dịch từ khoang màng phổi ra buồng ối. Đồng thời, bác sĩ cũng hút bớt lượng nước ối dư thừa để phù hợp với tuổi thai.

Ba ngày sau can thiệp, siêu âm ghi nhận dịch màng phổi giảm rõ rệt; phổi trái không còn dịch, phổi phải bắt đầu giãn nở tốt. Tim thai nhi cũng không còn bị đẩy lệch như trước, dịch ổ bụng đã hết hoàn toàn và không còn tình trạng dư ối. Ca can thiệp thành công đã mang lại cơ hội sống quý giá cho thai nhi.