Thời gian gần đây, đề xuất của Cục CSGT về việc quy định làn sát dải phân cách giữa trên một số tuyến cao tốc (làn trái) là làn dành riêng cho xe vượt nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng tài xế.

Sau khi VietNamNet đăng bài viết "Tài xế 'ôm' làn trái trên cao tốc: Thói quen khiến cả đoàn xe phải chịu trận", tòa soạn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến phản hồi với những góc nhìn khác nhau về cách sử dụng làn đường trên cao tốc.

Dưới đây là chia sẻ của độc giả Huỳnh Thanh Minh (Hà Nội), thể hiện quan điểm cá nhân về vấn đề này:

Đọc nhiều ý kiến tranh luận về tình trạng "ôm làn trái" trên cao tốc cũng như đề xuất dành riêng làn sát dải phân cách (làn số 1) cho xe vượt, tôi nhận thấy đa số đều cho rằng việc cố tình bám làn trái là hành vi thiếu văn minh, dễ gây ùn ứ giao thông và tạo tâm lý ức chế cho các phương tiện phía sau.

Tuy nhiên, tôi lại không hoàn toàn đồng tình với việc xe cứ vượt xong là phải chuyển sang làn số 2, số 3 bên phải.

Đầu tiên, cần phân biệt rõ giữa việc đi quá chậm ở làn trái và đi đúng tốc độ nhưng không nhường cho xe muốn chạy nhanh hơn. Hai tình huống này hoàn toàn khác nhau.

Nếu một tài xế chỉ chạy 70-80 km/h ở làn số 1 trên đoạn đường cho phép tốc độ 90-120 km/h thì rõ ràng họ đang cản trở dòng xe phía sau và lúc này tài xế nên chuyển sang làn phù hợp.

Nhưng nếu chiếc xe đó đang duy trì tốc độ cao hơn đáng kể so với tốc độ tối thiểu cho phép hoặc bám sát tốc độ của dòng phương tiện phía trước, thì việc yêu cầu tài xế phải chuyển sang làn giữa mỗi khi có xe phía sau xin vượt chưa chắc đã là giải pháp hợp lý. Bởi, việc bám làn này nhưng duy trì tốc độ trong dải cho phép là không sai.

Theo nhiều độc giả, khi đã duy trì tốc độ cao ở làn số 1 thì không nhất thiết phải chuyển làn nhường đường. Ảnh: Hoàng Hiệp

Lý do thứ hai nằm ở đặc thù lưu thông trên nhiều tuyến cao tốc tại Việt Nam. Hầu hết các tuyến đường chỉ có 2-3 làn xe chạy mỗi chiều, làn giữa thường tập trung nhiều xe tải, xe khách hoặc các phương tiện di chuyển chậm hơn.

Nếu một tài xế đang duy trì tốc độ ổn định ở làn số 1 nhưng cứ mỗi lần có xe phía sau đến gần lại phải chuyển sang làn giữa, rồi sau khi vượt qua đoàn xe chậm lại quay trở về làn trái, thì suốt hành trình họ sẽ phải thực hiện thao tác chuyển làn liên tục. Điều này không chỉ khiến việc lái xe trở nên căng thẳng, mệt mỏi hơn mà còn làm giảm tính ổn định của dòng phương tiện.

Theo tôi, mục tiêu của giao thông trên cao tốc không phải là khiến các phương tiện liên tục đổi làn, mà là duy trì một dòng xe lưu thông ổn định, an toàn và có tính dự báo.

Mỗi lần chuyển làn đều tiềm ẩn rủi ro, đòi hỏi người lái phải quan sát gương, kiểm tra điểm mù và đánh giá chính xác tốc độ của các xe xung quanh. Càng phát sinh nhiều thao tác chuyển làn không cần thiết, nguy cơ va chạm càng tăng.

Tôi cũng cho rằng ùn tắc trên cao tốc hiếm khi xuất phát từ một vài chiếc xe đang chạy đúng tốc độ cho phép. Nguyên nhân thường đến từ mật độ phương tiện lớn, hạ tầng chưa đáp ứng hoặc sự chênh lệch quá lớn về tốc độ giữa các dòng xe.

Thậm chí, việc nhiều xe liên tục đánh lái để nhường đường hay vượt nhau còn dễ tạo ra hiệu ứng "phanh dây chuyền", khiến cả đoàn xe phía sau phải giảm tốc.

Tất nhiên, tôi không ủng hộ việc cố tình bám làn trái để cản trở người khác. Nếu nhận thấy mình chạy chậm hơn dòng xe hoặc có điều kiện chuyển làn an toàn, tôi sẵn sàng nhường đường. Đó là phép lịch sự cần có khi tham gia giao thông.

Độc giả Huỳnh Thanh Minh

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