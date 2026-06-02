Một nhóm phòng không cơ động của Ukraine trong cuộc diễn tập phát hiện, tiêu diệt tên lửa và UAV. Ảnh: Kyiv Independent

Theo báo Kyiv Post, vụ tấn công làm hư hại các tòa nhà dân cư, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 27 người bị thương. Trong một bài đăng trên kênh Telegram, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết tình trạng mất điện đã xảy ra ở 3 quận của thủ đô Ukraine là Podilskyi, Obolonskyi và Sviatoshynskyi.

Ngoài ra, thiệt hại cũng được ghi nhận ở nhiều khu vực của thành phố Kiev. Ông Klitschko nói, một tòa chung cư 9 tầng ở quận Podilskyi đã bị trúng tên lửa lần nữa, gây sập cấu trúc. Quan chức này cho hay: "Có thể có người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Báo cáo sơ bộ cho biết có một người bị thương”.

Một phóng viên của tờ Kyiv Independent kể tiếng nổ vang lên ở Kiev lần lượt vào lúc 1h30, 2h15 và 4h sáng 2/6, sau đó là sự gián đoạn ngắn về nguồn cung cấp điện.

Tại thành phố Dnipro, Thống đốc tỉnh Dnipro Oleksandr Hanzha thống kê ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương sau khi nhiều tòa nhà dân cư bị trúng tên lửa và UAV. Hình ảnh và video đăng tải trên mạng cho thấy các tòa nhà thấp tầng ở Dnipro bị sập một phần. Mức độ thiệt hại toàn diện chưa được xác định rõ ngay lập tức.

Tại Kharkiv, Thị trưởng Ihor Terekhov nói lực lượng Nga đã tấn công 2 quận của thành phố, gồm Osnovianskyi và Slobidskyi.

Cuộc không kích mới nhất của Nga diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố các cảnh báo tình báo về nguy cơ xảy ra những cuộc tấn công mới của Nga vẫn còn hiệu lực và Moscow đang chuẩn bị một đợt tập kích quy mô lớn khác. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh việc tăng cường phòng không và có thêm tên lửa đánh chặn vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Kiev.