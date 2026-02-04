XEM CLIP:

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 4/2, tại tiệm bánh ngọt nằm giữa giao lộ Đỗ Xuân Hợp - Tây Hoà, phường Phước Long, TPHCM.

Lửa đỏ rực kèm khói bao trùm tiệm bánh ở TPHCM. Ảnh: AH

Chỉ trong vài phút, ngọn lửa kèm khói đen dày đặc nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ tiệm bánh khiến khu vực xung quanh trở nên hỗn loạn.

Ngay khi phát hiện, người dân đã hô hoán và dùng bình chữa cháy mini để dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong tiệm bánh chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên việc cứu hỏa tại chỗ không thành.

Ngọn lửa mỗi lúc một dữ dội hơn và có nguy cơ cháy lan sang các nhà dân liền kề.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an TPHCM đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng triển khai vòi rồng từ nhiều hướng để khống chế đám cháy, ngăn chặn cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Tiệm bánh cháy nằm giữa giao lộ Đỗ Xuân Hợp - Tây Hoà. Ảnh: NH

Theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi nhiều hàng hóa và trang thiết bị trên diện tích khoảng 200m2 của tiệm bánh. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người.

Công an phường Phước Long đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.