Sáng 5/2, con hẻm 17 đường Tô Ký (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) vẫn bao trùm không khí tang thương. Đứng thẫn thờ bên hiên nhà, anh Hoàng Chinh (38 tuổi) – một trong những người đầu tiên tiếp cận hiện trường – vẫn chưa hết ám ảnh về khoảnh khắc bất lực trước đám cháy.
Theo lời kể của anh Chinh, khoảng 1 giờ sáng, một tiếng nổ lớn vang lên khiến anh giật mình tỉnh giấc. Nghe vợ hô hoán, anh lao ra đường thì thấy lửa đã bốc lên ngùn ngụt từ căn nhà hàng xóm, cửa sắt khóa chặt từ bên trong.
"Lửa cháy lớn quá, cứ vài phút lại nghe tiếng nổ đùng đùng. Nhiều anh em trong xóm xúm lại, dùng hết sức đạp mạnh vào cửa kéo. Tuy nhiên, khi cánh cửa sập xuống, một luồng hơi nóng phả ra kinh khủng khiến không ai có thể tiến vào", anh Chinh bàng hoàng nhớ lại.
Sống sát vách căn nhà gặp nạn, anh Đào Anh Sơn cho biết, điểm khởi phát lửa nằm gần cửa chính. Do trần nhà làm bằng mút và xốp nên bắt lửa cực nhanh.
"Chỉ trong khoảng 7 phút, ngọn lửa đã nuốt chửng toàn bộ công trình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức chúng tôi không kịp nghe thấy tiếng kêu cứu nào từ bên trong", anh Sơn nghẹn ngào kể.
Sau nỗ lực chữa cháy bất thành của người dân và sự có mặt của lực lượng chức năng, thi thể chị P.T.M.L (SN 1982) cùng hai con nhỏ (SN 2012 và 2020) được tìm thấy.
Theo hàng xóm, chị L. sống kín tiếng. Đau lòng hơn, thời điểm xảy ra vụ việc, người chồng làm nghề giao cà phê đang đi công tác tại Đà Lạt. Chuyến đi làm xa để lo cho vợ con không ngờ lại trở thành lần cuối cùng gia đình họ còn đầy đủ thành viên.
Hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình ba nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà
Tại Nhà tang lễ Bình Hưng Hòa, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ bước đầu cho gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường Đông Hưng Thuận. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Nguyễn Phước Lộc gửi lời chia buồn sâu sắc trước mất mát quá lớn của gia đình.
Đồng thời, Phó Bí thư Thành ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương tập trung hỗ trợ tối đa việc lo hậu sự và sớm có phương án giúp thân nhân các nạn nhân ổn định cuộc sống.
Chính quyền phường Đông Hưng Thuận cùng các cấp, đoàn thể đã trao số tiền hỗ trợ bước đầu 100 triệu đồng, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn, giúp gia đình sớm vượt qua nghịch cảnh.