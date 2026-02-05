Sáng 5/2, con hẻm 17 đường Tô Ký (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) vẫn bao trùm không khí tang thương. Đứng thẫn thờ bên hiên nhà, anh Hoàng Chinh (38 tuổi) – một trong những người đầu tiên tiếp cận hiện trường – vẫn chưa hết ám ảnh về khoảnh khắc bất lực trước đám cháy.

Theo lời kể của anh Chinh, khoảng 1 giờ sáng, một tiếng nổ lớn vang lên khiến anh giật mình tỉnh giấc. Nghe vợ hô hoán, anh lao ra đường thì thấy lửa đã bốc lên ngùn ngụt từ căn nhà hàng xóm, cửa sắt khóa chặt từ bên trong.

Anh Hoàng Chinh kể lại quá trình tiếp cận đám cháy. Ảnh: HC

"Lửa cháy lớn quá, cứ vài phút lại nghe tiếng nổ đùng đùng. Nhiều anh em trong xóm xúm lại, dùng hết sức đạp mạnh vào cửa kéo. Tuy nhiên, khi cánh cửa sập xuống, một luồng hơi nóng phả ra kinh khủng khiến không ai có thể tiến vào", anh Chinh bàng hoàng nhớ lại.

Sống sát vách căn nhà gặp nạn, anh Đào Anh Sơn cho biết, điểm khởi phát lửa nằm gần cửa chính. Do trần nhà làm bằng mút và xốp nên bắt lửa cực nhanh.

"Chỉ trong khoảng 7 phút, ngọn lửa đã nuốt chửng toàn bộ công trình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức chúng tôi không kịp nghe thấy tiếng kêu cứu nào từ bên trong", anh Sơn nghẹn ngào kể.

Xe cứu thương đưa thi thể ba mẹ con rời khỏi ngôi nhà cháy. Ảnh: TK

Sau nỗ lực chữa cháy bất thành của người dân và sự có mặt của lực lượng chức năng, thi thể chị P.T.M.L (SN 1982) cùng hai con nhỏ (SN 2012 và 2020) được tìm thấy.

Theo hàng xóm, chị L. sống kín tiếng. Đau lòng hơn, thời điểm xảy ra vụ việc, người chồng làm nghề giao cà phê đang đi công tác tại Đà Lạt. Chuyến đi làm xa để lo cho vợ con không ngờ lại trở thành lần cuối cùng gia đình họ còn đầy đủ thành viên.